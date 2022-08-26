我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台學者：李顯龍示警 暗示台海將有「結構性變化」

消費者縮手少買衣服 美國零售商含淚猛打折

新聞評論／林智堅碩士論文雙殺 民進黨以黨篡國破口

聯合報社論
林智堅（左）論文抄襲案爆發後，蔡英文率全黨挺堅。(本報資料照片)
林智堅（左）論文抄襲案爆發後，蔡英文率全黨挺堅。(本報資料照片)

雖較原訂時程慢了數日，中華大學公布林智堅論文抄襲案審定結果，認定抄襲「情節重大」，決定撤銷其學位。林智堅的台大及中華大學碩士均因抄襲遭撤銷，過去14年他從議員平步當上市長的光輝之路，至此黯然收場。但該羞愧的不只林智堅，還包括那些刻意包庇並縱容抄襲的指導教授，使學術蒙上汙點；此外，還有為選情而罔顧道德與真相的綠營黨政要員，他們的墮落令民眾不齒。

中華大學的抄襲審定先發卻後至，加上該校與新竹的地緣和人脈關係密切，一度令人擔心它能否保持超然。所幸，最後證實中華大學極力保持獨立客觀，即便它可能承受了不為人知的壓力，該校仍決然撤銷林智堅學位，並將其指導教授賀力行、口試委員李友錚移送教評會檢討。這些作法，值得肯定。相形之下，竹科管理局委辦的報告遭林智堅盜用，智慧財產權受到侵害，科管局竟只訥訥稱「研議後處理」，足見官方機構的消極被動，這也是蔡政府治理下基層機關喪失自主意志的病態。

對林智堅放水的台大指導教授是陳明通，中華大學放水教授是賀力行和李友錚，儘管三人均已退休，但兩校均將繼續追究他們的學術倫理責任。唯有如此，才能遏止這類「量產碩士」及「助長抄襲」的歪風，防止他們繼續危害高等教育品質。所不同的是，比起中華大學的兩退休教授，陳明通仍是現任國安局長的高官；他最近雖已辭聘台大的兼職，但他為包庇林智堅抄襲所做的種種栽贓、誣指、混淆是非等行徑，已到了誠信塗炭的地步。他若不道歉辭職，蔡政府因抄襲案而潰爛的道德傷口即不可能癒合，陳明通要繼續迴避自己的責任嗎？

就在中華大學撤銷林智堅碩士學位的同一天，蔡英文民進黨中常會上就「三大社會關注事件」發表談話，要求同志對政府不足之處要即時提醒、確實檢討、加速改善、積極回應。有趣的是，蔡英文提到的三大社會關注事件包括：中介法要歸零思考，殺警案要立即修改《警械使用條例》，柬國詐騙案要加速營救及掃蕩不法。不知是有意或無意，她獨獨漏掉了林智堅抄襲案，她不曉得林智堅光環破滅對民進黨的道德形象衝擊有多大嗎？

民眾沒有忘記，這些年來，蔡英文對「小英男孩」林智堅的寵溺到了什麼地步。論文抄襲原本是林智堅個人必須承擔的道德重擔，但蔡英文下令全黨「挺堅」，等於要求全黨放棄是非價值為他背書。如此一來，使她自己陷入「識人不明」及「領導無方」的窘境，包括蘇貞昌、陳建仁、鄭文燦、鄭運鵬等人被迫公開說出不問是非之言，等於公然說謊欺騙百姓。如果「挺堅」是民進黨的一次忠貞試煉，後來的「換堅」拆穿了它的西洋鏡，那些非由衷之言也將跟著這些政客久久難褪，因為人民會記住撒謊者。

回顧四年前的「卡管」事件，在黨政勢力介入下前後持續了一年，為此換過三任教育部長，最後才由葉俊榮的請辭得以收尾。兩相對照，這次台灣大學並未因「卡管」之傷而畏首畏尾，中華大學未因政治勢力盤踞董事會而退卻，在一個半月內即使風波水落石出，可謂是學術的勝利，也是真相的勝利。從某個角度看，蔡政府這些「以黨篡國」的治理，在抄襲事件上，無所不在的黨意鐵網已經被剪破了一塊。也因此，隨後的人口販賣事件、粗暴的《中介法》和殺警案，才會兵敗如山倒。

蔡英文要不要道歉，其實無關緊要，民眾已經看破她的手腳。

林智堅 蔡英文 民進黨

上一則

殉職警姊當立法院長面前自殘 嗆廢死團體下地獄

下一則

台總預算3高 軍費5863億創高 在野黨質疑大選綁樁起手式

延伸閱讀

新聞評論／蔡英文瞎挺抄襲 重創元首誠信

新聞評論／蔡英文瞎挺抄襲 重創元首誠信
林智堅學位雙殺 中華大學認定論文抄襲「非出自己手」

林智堅學位雙殺 中華大學認定論文抄襲「非出自己手」
冷眼集／林智堅論文門難止血 民進黨桃竹選情堪憂

冷眼集／林智堅論文門難止血 民進黨桃竹選情堪憂
黑白集／讓濫權主政者收斂 還好有選舉

黑白集／讓濫權主政者收斂 還好有選舉

熱門新聞

李亞萍過去提到女兒余苑綺的病情，忍不住掩面痛哭。記者林澔一／攝影

燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人

2022-08-21 12:03
台灣傳統產業千金要調查老公與媽媽的關係，因為婚後同住意外發現媽媽很常進去臥室，某次卻發現媽媽離開後，老公裸體在床，最後裝針孔果真拍到「顛鸞倒鳳」的畫面。（示意圖／Ingimage）

女老闆激戰女婿被拍 千金見畫面冷笑：我老公厲害吧

2022-08-18 20:15
聯電榮譽董事長曹興誠說，台灣富豪排行榜他還在很後面，他宣布捐出30億元希望能拋磚引玉，如果有很多企業加入，會是很強的力量。記者簡永祥／攝影

回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣

2022-08-25 12:15
美籍華裔作家貝嶺（右）。圖為貝嶺與來訪學生在家中互動。（貝嶺提供/中央社）

華裔美籍作家貝嶺遭毆後返美療傷 指對警察執法失望

2022-08-23 11:39
國民黨3名立委赴柬埔寨成功救出一名青年，18日下午搭機返抵桃園機場時，遭航警局大隊人馬堵住空橋，航警局事後表示，人口販運案件全台關切，警方更全力投入調查及防制，竟遭到阻撓妨害調查，深感遺憾。（記者黃仲明／攝影）

藍委赴柬救援72小時 「一手交錢一手交人」如電影情節

2022-08-18 17:56
南市殺警案案情逆轉，專案小組排除原鎖定陳男。圖 ／讀者提供 謝進盛

台南殺警案 最倒楣的陳男祖母哭：誰來還我們清白

2022-08-23 09:35

超人氣

更多 >
8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報

8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報
解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死

解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死
反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班

反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班
洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院

洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院
回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣

回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣