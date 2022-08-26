新聞評論／林智堅碩士論文雙殺 民進黨以黨篡國破口

林智堅（左）論文抄襲案爆發後，蔡英文率全黨挺堅。(本報資料照片)

雖較原訂時程慢了數日，中華大學公布林智堅 論文抄襲案審定結果，認定抄襲「情節重大」，決定撤銷其學位。林智堅的台大及中華大學碩士均因抄襲遭撤銷，過去14年他從議員平步當上市長的光輝之路，至此黯然收場。但該羞愧的不只林智堅，還包括那些刻意包庇並縱容抄襲的指導教授，使學術蒙上汙點；此外，還有為選情而罔顧道德與真相的綠營黨政要員，他們的墮落令民眾不齒。

中華大學的抄襲審定先發卻後至，加上該校與新竹的地緣和人脈關係密切，一度令人擔心它能否保持超然。所幸，最後證實中華大學極力保持獨立客觀，即便它可能承受了不為人知的壓力，該校仍決然撤銷林智堅學位，並將其指導教授賀力行、口試委員李友錚移送教評會檢討。這些作法，值得肯定。相形之下，竹科管理局委辦的報告遭林智堅盜用，智慧財產權受到侵害，科管局竟只訥訥稱「研議後處理」，足見官方機構的消極被動，這也是蔡政府治理下基層機關喪失自主意志的病態。

對林智堅放水的台大指導教授是陳明通，中華大學放水教授是賀力行和李友錚，儘管三人均已退休，但兩校均將繼續追究他們的學術倫理責任。唯有如此，才能遏止這類「量產碩士」及「助長抄襲」的歪風，防止他們繼續危害高等教育品質。所不同的是，比起中華大學的兩退休教授，陳明通仍是現任國安局長的高官；他最近雖已辭聘台大的兼職，但他為包庇林智堅抄襲所做的種種栽贓、誣指、混淆是非等行徑，已到了誠信塗炭的地步。他若不道歉辭職，蔡政府因抄襲案而潰爛的道德傷口即不可能癒合，陳明通要繼續迴避自己的責任嗎？

就在中華大學撤銷林智堅碩士學位的同一天，蔡英文 在民進黨 中常會上就「三大社會關注事件」發表談話，要求同志對政府不足之處要即時提醒、確實檢討、加速改善、積極回應。有趣的是，蔡英文提到的三大社會關注事件包括：中介法要歸零思考，殺警案要立即修改《警械使用條例》，柬國詐騙案要加速營救及掃蕩不法。不知是有意或無意，她獨獨漏掉了林智堅抄襲案，她不曉得林智堅光環破滅對民進黨的道德形象衝擊有多大嗎？

民眾沒有忘記，這些年來，蔡英文對「小英男孩」林智堅的寵溺到了什麼地步。論文抄襲原本是林智堅個人必須承擔的道德重擔，但蔡英文下令全黨「挺堅」，等於要求全黨放棄是非價值為他背書。如此一來，使她自己陷入「識人不明」及「領導無方」的窘境，包括蘇貞昌、陳建仁、鄭文燦、鄭運鵬等人被迫公開說出不問是非之言，等於公然說謊欺騙百姓。如果「挺堅」是民進黨的一次忠貞試煉，後來的「換堅」拆穿了它的西洋鏡，那些非由衷之言也將跟著這些政客久久難褪，因為人民會記住撒謊者。

回顧四年前的「卡管」事件，在黨政勢力介入下前後持續了一年，為此換過三任教育部長，最後才由葉俊榮的請辭得以收尾。兩相對照，這次台灣大學並未因「卡管」之傷而畏首畏尾，中華大學未因政治勢力盤踞董事會而退卻，在一個半月內即使風波水落石出，可謂是學術的勝利，也是真相的勝利。從某個角度看，蔡政府這些「以黨篡國」的治理，在抄襲事件上，無所不在的黨意鐵網已經被剪破了一塊。也因此，隨後的人口販賣事件、粗暴的《中介法》和殺警案，才會兵敗如山倒。

蔡英文要不要道歉，其實無關緊要，民眾已經看破她的手腳。