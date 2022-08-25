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朱立倫挺林姿妙：宜蘭不換將

記者蔡晉宇、劉宛琳、戴永華／台北25日電
國民黨主席朱立倫力挺林姿妙，相信法院會還她公道。（記者朱冠諭／攝影）
國民黨主席朱立倫力挺林姿妙，相信法院會還她公道。（記者朱冠諭／攝影）

宜蘭縣長林姿妙被宜蘭地檢署以貪汙治罪條例起訴，民進黨除質疑林擁有台幣7000萬元（約231.6萬美元）來源不明現金，還打「陳定南清廉牌」，批林為私利違法犯紀。國民黨主席朱立倫則力挺林姿妙，相信法院會還她公道。林姿妙說，整個過程就是「先射箭、再畫靶」，選舉操弄，她實在做人、用心做事。

民進黨發言人黃彩玲指出，據宜蘭地檢署調查，林姿妙不但涉收受不正當利益，更放任不具公職身分的女兒，對縣府一級主管下達指令，讓林成為政治人物被依洗錢防制法中特殊洗錢罪起訴的第一人，提名林姿妙參選的朱立倫，至今仍為涉貪被起訴的林姿妙背書，應立刻向國人道歉；曾經站台支持林姿妙的新北市長侯友宜、國民黨桃園市長參選人張善政，仍要繼續力挺涉嫌貪汙、洗錢的林姿妙嗎？

朱立倫被問到宜蘭是否會換將，他強調「完全沒有這樣的問題」，因為林姿妙是一個非常負責認真、獲得宜蘭縣民肯定的媽媽縣長；他看到起訴書，認為是用不當的起訴或羅織的方法，相信最後法院一定會還給林姿妙公道、還她清白。

另外，民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵競選辦公室昨通知媒體採訪陳定南教育基金會董事長林光義。

林光義引用陳定南生前名言：「如果討人喜歡與受人尊敬無法兩全，我寧願受人尊敬」。對照林姿妙無心縣政擘劃，四處送禮跑攤，盡施小恩小惠，為了私人利益，違法犯紀被起訴，呼籲林姿妙懸崖勒馬。

國民黨宜蘭縣議員黃琤婷則說，陳前縣長一生清廉，嫉惡如仇，林老師是陳定南好友，又是陳定南基金會的董事長，怎會去挺一個指示超挖盜採砂石，被判刑入獄的參選人？她想問林老師，這種人、這種人品，您挺得下去嗎？大家明知江聰淵想要仿照當年「公事包」模式，透過消費陳定南獲取選舉利益，林老師您這麼做，助長某人消費陳前縣長，對得起他嗎？

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