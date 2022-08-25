蔣萬安：公開透明是陳時中阿基里斯腱

國民黨台北市長參選人蔣萬安批對手陳時中，未來不管當選什麼，都會有恃無恐蠻幹。(記者曾原信／攝影)

藍營質疑衛福部將購買疫苗文件保密30年，國民黨 台北市長參選人蔣萬安批評，對手陳時中 最近脾氣很大，應該是被踩到痛點，因為公開透明是陳時中的阿基里斯腱，只要誰提到，陳就會跳腳、口不擇言。陳時中昨說，沒有「保密」、是「保存」；採購合約要保密的事項，是根據雙方簽訂的內容，有些保密5年或10年，大家在講的是「30年內不得銷毀」。

本報系聯合報報導，台北市長柯文哲說，全民都在看疫苗價格不公開這件事，後面一定有見不得人的事，為何要保存30年？「因為刑法追訴期是30年，就這麼簡單」。

陳時中表示，蔣萬安是立院調閱小組召集人，要公布什麼、遮蔽什麼，都經過委員會討論決議，蔣身為立委應把背景搞清楚，免得浪費大家時間。

蔣萬安說，他調閱疫苗採購文件才發現三分之二都被塗黑，「這不是黑箱，什麼才是黑箱？」陳時中說隨時可以公開，「那就今天公開，尤其高端疫苗 採購資料敢先公開嗎？」

至於陳時中嗆質疑者「哪個國家有公布？」據台北中國時報報導，國民黨醫療委員會昨指出，聯合國兒童基金會的網站上就有「Covid-19疫苗市場儀表板」，統整過去兩年多來部分國家、團體採購各廠牌疫苗的單價。國民黨立委洪孟楷要求衛福部別再閃躲，應向人民交代清楚。

「Covid-19疫苗市場儀表板」羅列部分國家與團體採購疫苗價格，比如莫德納疫苗，美國以平均1劑15美元採購，阿根廷21.5美元、科威特40美元。至於BNT疫苗，阿根廷、哥倫比亞、哥斯大黎加都是以1劑12美元採購，黎巴嫩18美元、以色列28美元。

疫情中心指揮官王必勝22日公布疫苗採購價格平均1劑為新台幣765元（約25美元）。醫委會指出，指揮中心只公布總額的平均，還是不知道各廠牌疫苗的採購單價。

報導說，《華盛頓郵報》也曾針對美國與歐盟採購各廠牌疫苗的價格作出比較。在BNT疫苗方面，美國採購價為19.5美元，歐盟為14.76美元；AZ疫苗美國採購價為4美元，歐盟3.5美元。

醫委會指出，過去輝瑞也在官方網站公布和美國政府簽約的1億劑、19.5億美元價格數量；鴻海、台積電也曾公布疫苗採購價格，這顯示陳時中和護航的人根本在公開說謊。