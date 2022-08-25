我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調：60%挺減免學貸、59%憂加劇通膨

拜登減學貸 2000萬人免還 年底前可申請

冷眼集／林智堅論文門難止血 民進黨桃竹選情堪憂

記者 張裕珍、王駿杰
新竹市前市長林智堅（右）因台大碩士論文抄襲退選桃園市長，由同黨立委鄭運鵬（左）接替參選，林智堅中華大學論文24日也被認定抄襲，鄭辦發言人黃韋鈞表示，鄭運鵬尊重林救濟的決定，也支持林捍衛清白。（本報資料照片）
新竹市前市長林智堅（右）因台大碩士論文抄襲退選桃園市長，由同黨立委鄭運鵬（左）接替參選，林智堅中華大學論文24日也被認定抄襲，鄭辦發言人黃韋鈞表示，鄭運鵬尊重林救濟的決定，也支持林捍衛清白。（本報資料照片）

新竹市前市長林智堅碩士論文抄襲，半個月內遭撤銷兩個碩士學位，堪稱政壇首例；民進黨桃園市長參選人鄭運鵬、新竹市長參選人沈慧虹始終力挺背書，選情再受重創，淺綠與中間選民不信任感加劇，選票流失後釀「一屍兩命」恐非危言聳聽。

台大論文抄襲案後，桃園市「堅下鵬上」希望止血，但鄭運鵬始終甩不掉「挺抄襲」負面標籤；24日晚再次面對中華大學事件，只以「尊重」切割，面對國民黨張善政、民眾黨賴香伶緊咬必須公開道歉，縱使持續以抹黑來回應，但已無法動搖論文抄襲基礎，爭議不會消失。

林智堅論文抄襲案，甚至可能成民進黨前立委鄭寶清堅持參選正當理由，畢竟林智堅、鄭運鵬被徵召後都出現爭議，鄭寶清號召基層支持者出征，鄭運鵬將腹背受敵，選情堪慮。

林智堅、沈慧虹「智慧連線」在選舉之初喊得震天價響，但隨著林智堅論文、棒球場爭議事件延燒，新聞事件不斷發酵，已牽動選民觀感，近期媒體民調，沈慧虹已在三腳督選局中墊底。

沈慧虹目前民調有綠營基本盤支撐，仍緊咬國民黨林耕仁、民眾黨高虹安，中華大學論文抄襲事件是否擴大影響，值得觀察。綠營評估，論文爭議會隨時間淡化，理智且高學歷的新竹選民仍會看候選人政見來決定投票意向，提出「超越林智堅」政策願景的沈慧虹，不見得不受選民青睞。

關鍵人物林智堅退選後幾乎神隱，未來動向依舊不明，政壇傳出林智堅已悄悄回到新竹操盤，但僅限檯面下運作，避免票房毒藥爭議。林智堅這次跌了這一大跤，但才47歲，仍有東山再起機會，未來可轉戰立委，證明他在新竹堅不可破的實力，從谷底翻身不無可能。

林智堅 民調 國民黨

上一則

黑白集／讓濫權主政者收斂 還好有選舉

下一則

林智堅學位雙殺 中華大學認定論文抄襲「非出自己手」

延伸閱讀

評／林智堅碩士學位遭「雙殺」政治生涯還能東山再起？

評／林智堅碩士學位遭「雙殺」政治生涯還能東山再起？
林智堅抄襲雙碩士學位都沒了 最高學歷為中華大學學士

林智堅抄襲雙碩士學位都沒了 最高學歷為中華大學學士
中華大學校長籲林智堅記取教訓 指導教授疏失送教評會

中華大學校長籲林智堅記取教訓 指導教授疏失送教評會
黑白集／林智堅碩論調查延又延 中華大學「以拖待變」？

黑白集／林智堅碩論調查延又延 中華大學「以拖待變」？

熱門新聞

李亞萍過去提到女兒余苑綺的病情，忍不住掩面痛哭。記者林澔一／攝影

燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人

2022-08-21 12:03
台灣傳統產業千金要調查老公與媽媽的關係，因為婚後同住意外發現媽媽很常進去臥室，某次卻發現媽媽離開後，老公裸體在床，最後裝針孔果真拍到「顛鸞倒鳳」的畫面。（示意圖／Ingimage）

女老闆激戰女婿被拍 千金見畫面冷笑：我老公厲害吧

2022-08-18 20:15
美籍華裔作家貝嶺（右）。圖為貝嶺與來訪學生在家中互動。（貝嶺提供/中央社）

華裔美籍作家貝嶺遭毆後返美療傷 指對警察執法失望

2022-08-23 11:39
國民黨3名立委赴柬埔寨成功救出一名青年，18日下午搭機返抵桃園機場時，遭航警局大隊人馬堵住空橋，航警局事後表示，人口販運案件全台關切，警方更全力投入調查及防制，竟遭到阻撓妨害調查，深感遺憾。（記者黃仲明／攝影）

藍委赴柬救援72小時 「一手交錢一手交人」如電影情節

2022-08-18 17:56
台灣指揮中心指揮官王必勝19日證實，已收到觀光局提出的出入境指引草案，但考量本土Omicron BA.5疫情升溫在即，最快9月底、10月初BA.5疫情降溫後，可加速開放腳步。圖為桃園機場入境旅客。（本報資料照片）

台灣何時開放邊境？王必勝：最快9月底、10月初

2022-08-19 17:23
南市殺警案案情逆轉，專案小組排除原鎖定陳男。圖 ／讀者提供 謝進盛

台南殺警案 最倒楣的陳男祖母哭：誰來還我們清白

2022-08-23 09:35

超人氣

更多 >
華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？

華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？
冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了

冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了
早餐吃麵包不好嗎？除了飽足感 專家揭3缺點：別吃了

早餐吃麵包不好嗎？除了飽足感 專家揭3缺點：別吃了
紐約假品牌月餅充斥 消費者注意

紐約假品牌月餅充斥 消費者注意
降通膨法案對紅藍卡處方藥的改變 影響4900萬人荷包

降通膨法案對紅藍卡處方藥的改變 影響4900萬人荷包