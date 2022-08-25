冷眼集／林智堅論文門難止血 民進黨桃竹選情堪憂

新竹市前市長林智堅（右）因台大碩士論文抄襲退選桃園市長，由同黨立委鄭運鵬（左）接替參選，林智堅中華大學論文24日也被認定抄襲，鄭辦發言人黃韋鈞表示，鄭運鵬尊重林救濟的決定，也支持林捍衛清白。（本報資料照片）

新竹市前市長林智堅 碩士論文抄襲，半個月內遭撤銷兩個碩士學位，堪稱政壇首例；民進黨桃園市長參選人鄭運鵬、新竹市長參選人沈慧虹始終力挺背書，選情再受重創，淺綠與中間選民不信任感加劇，選票流失後釀「一屍兩命」恐非危言聳聽。

台大論文抄襲案後，桃園市「堅下鵬上」希望止血，但鄭運鵬始終甩不掉「挺抄襲」負面標籤；24日晚再次面對中華大學事件，只以「尊重」切割，面對國民黨 張善政、民眾黨賴香伶緊咬必須公開道歉，縱使持續以抹黑來回應，但已無法動搖論文抄襲基礎，爭議不會消失。

林智堅論文抄襲案，甚至可能成民進黨前立委鄭寶清堅持參選正當理由，畢竟林智堅、鄭運鵬被徵召後都出現爭議，鄭寶清號召基層支持者出征，鄭運鵬將腹背受敵，選情堪慮。

林智堅、沈慧虹「智慧連線」在選舉之初喊得震天價響，但隨著林智堅論文、棒球場爭議事件延燒，新聞事件不斷發酵，已牽動選民觀感，近期媒體民調 ，沈慧虹已在三腳督選局中墊底。

沈慧虹目前民調有綠營基本盤支撐，仍緊咬國民黨林耕仁、民眾黨高虹安，中華大學論文抄襲事件是否擴大影響，值得觀察。綠營評估，論文爭議會隨時間淡化，理智且高學歷的新竹選民仍會看候選人政見來決定投票意向，提出「超越林智堅」政策願景的沈慧虹，不見得不受選民青睞。

關鍵人物林智堅退選後幾乎神隱，未來動向依舊不明，政壇傳出林智堅已悄悄回到新竹操盤，但僅限檯面下運作，避免票房毒藥爭議。林智堅這次跌了這一大跤，但才47歲，仍有東山再起機會，未來可轉戰立委，證明他在新竹堅不可破的實力，從谷底翻身不無可能。