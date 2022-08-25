林智堅學位雙殺 中華大學認定論文抄襲「非出自己手」

中華大學24日認定新竹市前市長林智堅碩士論文抄襲且情節重大，撤銷碩士學位。林透過委任律師表示遺憾，將研議如何救濟。（本報資料照片）

新竹市前市長林智堅 因論文抄襲遭台大撤銷碩士學位後，中華大學昨天也認定林智堅2008年碩士論文抄襲且情節重大，決定撤銷碩士學位。校長劉維琪表示，學生論文違反學術倫理，指導教授賀力行與口試委員李友錚明顯有疏失，兩人雖已退休，仍會送教評會檢討。

林智堅透過委任律師黃帝穎代發聲明表示，尚未收到中華大學公文，對於中華大學學倫會公布審議結果感到遺憾，將與律師研議如何救濟。賀力行說，以中華大學說法為主，他未獲對外發言權限；李友錚則無法聯繫上。

檢舉林智堅論文抄襲的台北市議員王鴻薇收到中華大學公文，認為瞎挺林智堅的民進黨主席蔡英文應向社會道歉。（記者曾吉松／攝影）

林智堅碩士學位遭「雙殺」，民進黨 表示「沒有回應」。國民黨與踢爆論文抄襲案的台北市議員王鴻薇，認為瞎挺林智堅的民進黨主席蔡英文、桃園市長鄭文燦和民進黨桃園市長參選人鄭運鵬都應向社會道歉。鄭運鵬表示，尊重林後續救濟決定，也支持林捍衛自己清白。

中華大學聲明指出，校方於今年7月7至8日陸續接獲具名檢舉信函及教育部 來函，指林智堅2008年7月碩士學位論文「以TCSI模式評估國內某科學園區之周邊居民滿意度」，涉嫌抄襲新竹科學工業園區管理局2008年委託學校科技管理學系執行的研究計畫期末報告書「以TCSI模式評估新竹科學工業園區之民眾滿意度」，於7月14日立案學位著作抄襲審議委員會調查。

審議委員會委員過半數為校外學者專家組成，至8月16日共開六次審查會，也邀林智堅及關係人出席說明及答詢，但林智堅均予以拒絕；一直到台大確定撤銷林智堅學位，林智堅才忽然通知學校要前往學倫會。雖然調查報告已近完成，審定委員還是決定「臨時加開一場會」，讓林智堅到校說明。

校內知情人士透露，當天林智堅到學倫會說明前，曾要求是否能「認識一下審定委員」，但學倫會相關人員都覺得這樣的要求太過荒謬，所以並未同意。

據了解，由於林智堅在赴中華大學說明時，對論文細節的提問均無法清楚回答，學倫會因此認定，碩士論文應該並非出自林智堅之手。

審議委員會參考美國大學教授協會所界定「利用他人之想法、方法或所寫文字而未加以註明或企圖令人誤以為其為利用人本身之作品者」的抄襲定義，及教育部專科以上學校學術倫理案件處理原則「援用他人之申請資料、研究資料或研究成果未註明出處，註明出處不當，情節重大者，以抄襲論」，認定林智堅碩士學位論文存在抄襲情事且情節重大，教務處收到調查報告後，決定撤銷林的碩士學位並公告註銷學位證書。

教育部昨說，仍未接獲林智堅相關訴願案；至於林台大國發所指導教授陳明通的學術倫理爭議，台大表示正依學術倫理規定，組成審定會調查中。