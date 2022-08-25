蔡英文喊中介法「歸零思考」 藍批選舉考量

中介法草案引爆爭議，蔡英文表示，目前的社會溝通仍然不足，法案內容也有不周延之處，目前要做的就是「歸零思考、加強溝通」。（記者曾吉松／攝影）

數位中介服務法、柬埔寨詐騙、台南殺警案引發議論，蔡英文 總統昨天首度針對三大社會關注事件發表談話。蔡英文說，政府施政有任何不足的地方，都要即時提醒、確實檢討、加速改善、積極回應，才能不辜負民進黨 「清廉、勤政、愛鄉土」的招牌。

國民黨發言人黃子哲質疑，相較於蔡總統迅速力挺新竹市前市長林智堅的「論文門」爭議，中介法、柬埔寨詐騙早已惹議多時，台南殺警案引發民意反噬，蔡英文才發表回應，簡直跟人民活在平行時空，顯然是選舉考量才做出的虛情假意，人民的權益永遠落後蔡政府的政治利益。

中介法草案引爆爭議，蔡英文昨天在民進黨中常會表示，看到社會各界有許多擔憂及討論，目前的社會溝通仍然不足，法案內容也有不周延之處，目前要做的事情，就是「歸零思考、加強溝通」；在台灣，任何的議題、法案，都可以公開討論，捍衛言論自由是民進黨堅定不移的立場。

蔡英文指出，台南殺警案除了在最短時間抓到嫌犯落網，「我們更應該要做的，就是痛定思痛，該修法的立即修法，該檢討的立即檢討」。希望立法院下會期盡速協商、加速通過「警械使用條例」修正草案；關於外役監標準的檢討，昨天法務部長也宣示要修法，民進黨立院黨團也將列入優先法案。

對於柬埔寨事件，蔡英文表示，關於黑幫透過詐騙集團 ，從事跨國人口販運，政府也正全力動員，集結跨部會的力量，持續透過各種管道，加速救回受騙的國人，更重要的是堅定掃蕩不法組織，並且要讓主事者受到最嚴厲的制裁，希望大家支持第一線的外交跟警察人員。

對於外界質疑府院一句話，中介法就踩剎車。國家通訊傳播委員會（NCC）發言人翁柏宗回應，NCC擬定草案時，對於產業溝通與人權影響的評估做得不夠，「會深切檢討」，會再多了解台灣中小型業者的營運模式，訂出更務實、接地氣的草案，目前修法沒有時間表。

翁柏宗強調，目前中介法主要收集各方意見，一一釐清爭議，也要等數位發展部掛牌運作後，再一起研商未來法案走向。