新聞評論／蔡英文瞎挺抄襲 重創元首誠信

新竹市前市長林智堅台大碩士論文涉抄襲被撤銷學位後，中華大學也在24日公布審議結果，認定林智堅抄襲、違反學術倫理，建議撤銷碩士學位。（本報資料照片）

新竹市前市長林智堅 論文門抄襲爭議，中華大學24日公布審議結果，確認林智堅論文多處重要部分均有大幅度抄襲，認定抄襲、違反學術倫理，建議撤銷林智堅碩士學位。林智堅被「雙殺」，只剩下最初的大學學歷，林智堅形同被兩間大學認證，論文抄襲還公然說謊；林智堅被打回原形，徹底打臉蔡英文 總統的政治背書。

林智堅退選桃園市長後，聲稱要轉戰另一個戰場捍衛個人的人格跟清白，如今中華大學再度證明，碩士論文抄襲無誤。林智堅日前接連接受親綠媒體專訪，甚至狂言定調論文抄襲事件是「新竹市版宇昌案」，對照林智堅陣營日前如何汙衊台大，難道如今連中華大學都成為打壓林智堅的政治黑手？

國民黨高雄市議員李眉蓁當初爆發論文抄襲風波時，她第一時間承認錯誤，相較之下，林智堅矢口否認抄襲，還拖著蔡英文總統、國安局長陳明通、民進黨 全黨下水，跟著一起為論文抄襲背書。

中華大學認定林智堅的指導教授難辭其咎，明顯有疏失，要移送教評會檢討，「希望林智堅記取教訓，努力再出發」。台大、中華大學的審定其實是回歸正常學術專業，讓學術脫離政治力干預，校方的諄諄教誨，不知道林智堅是否聽得進去？

更重要的是，林智堅在台大國發所的指導教授陳明通始終堅持無抄襲。台大解除聘任陳明通兼任教授恐怕為德不卒，中華大學直指，一篇論文能通過審核、口試，指導的教授難辭其咎，如果陳明通不知所進退、還賴著不請辭國安局長，自己能通過學術良心這一關嗎？蔡英文總統的博士論文也面臨爭議，是否敢解除保密30年的封印，一起攤在陽光下接受檢驗？

民進黨立委高嘉瑜曾預言「一屍五命」，結果被黨內圍剿，如今真相大白，對照蔡英文當初瞎挺、亂挺，陪葬的不只是民進黨主席的威望，連國家元首的誠信都受重傷，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬還選得下去嗎？

林智堅的政治謊言徹底破滅，當初力挺謊言的蔡英文和陳明通都欠國人一個道歉。