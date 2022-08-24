評／林智堅碩士學位遭「雙殺」政治生涯還能東山再起？

新竹市前市長林智堅。（本報資料照片）

台灣新竹市前市長林智堅 半個月內丟失雙了台灣大學、中華大學的碩士學位，再加上棒球場事件重創，昔日偶像級五星市長人設迅速崩毀，林為力保民進黨 選情退選桃園市長，喊出轉戰捍衛人生清白戰場，但十多天來不見申訴救濟幾近「神隱」，如今中華大學再開鍘，深陷泥濘的林智堅又重摔，為免傷及桃竹選情，只好也只能神隱，政治生涯短時間恐難東山再起。

7年多的新竹市等於見證林智堅的成長與隕落，他曾是竹市數十年來最璀璨的政治新星，最後卻像流星一般畫過天際。2014年，39歲的林智堅獲民進黨黨主席蔡英文欽點，從市議員轉戰市長選舉，以1014票些微差距擊敗欲尋求連任的國民黨現任市長許明財，寫下民進黨在新竹市的百日奇蹟。

白襯衫藍西裝、油頭俐落髮型，不少新竹人都對林智堅年輕、注重形象的外表印象深刻，林將自己打造成一個全新的政治品牌，他不應酬、不跑紅白帖，並找來大牌設計師加入市政建設規畫，「設計力導入公共建設」，是他常掛嘴邊的市政口號。

林智堅的市府團隊也展現年輕有衝勁的特色，包括新竹市立體育場改建、新竹動物園 、親子喜愛的公園建設，還有玻璃藝術節、仲夏藝文季等藝文活動配合「網美」風格的宣傳影像，讓林智堅支持度穩定上揚，榮登五星級縣市首長，中央對新竹市的支持也展露無遺，大小建設經費挹注，讓「小英男孩」逐步成為綠營的明日之星。

不過，走紅的林智堅拙於經營在地政治關係，積累不少內傷。去年推動大新竹合併時首度嘗到失敗滋味，成為了眾矢之的。轉戰桃園後論文案、棒球場案一爆發，各地棒打落水狗，許多戰友也袖手旁觀，綠營人士憂心「一屍五命」並非空穴來風。

全台灣都在看，林智堅光鮮亮麗的外表下，到底還有多少料？年輕時髦的帥哥市長，在台大撤銷碩士學位後已經跌落神壇，又逢中華大學論文風波雙重打擊，過去堅稱論文沒問題、沒抄襲的林智堅，誠信人格已被重重撕裂，完美形象也崩解。

如今，林智堅轉身遠離戰區，人也驟然消失在螢光幕前，新竹市長目前儼然成為他政治生涯的天花板，若要東山再起，恐怕只能先沉寂一段時間，否則論文抄襲爭議如影隨形，始終力挺林智堅沒抄襲的民進黨桃園市長參選人鄭運鵬、新竹市長參選人沈慧虹，選情也會被拖累，中間選民不青睞，至少「一屍兩命」。

林智堅雙碩士學位接連被撤銷只剩大學學歷，個人誠信、形象也重傷，但林智堅才47歲，眼下勢必得回防新竹市本命區「暗助」沈慧虹，未來或許轉戰立委，穩扎新竹重返政治舞台，也可聽取前總統陳水扁建議，將年輕當作本錢，重返台大國發所研讀碩士學位，拾回民眾信心。