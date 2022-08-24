中華大學校長籲林智堅記取教訓 指導教授疏失送教評會

中華大學24日公布審查結果，認定前新竹市長林智堅（圖）的碩士論文確實存在抄襲情事且情節重大，校方確定撤銷其碩士學位並公告註銷其學位證書。（中央社檔案照片）

新竹市前市長林智堅 在中華大學碩士在職專班論文24日被審議委員會認定抄襲情節重大，碩士學位被校方撤銷。中華大學校長劉維琪針對此事發出3點聲明，期許林智堅既許教訓努力再出發，也認為指導教師難辭其咎，明顯有疏失，將送教評會檢討。

林智堅論文抄襲爭議延燒，中華大學被推上輿論浪尖，校方指出，校長劉維琪發出以下3點聲明，除尊重審議委員會的決定，並深表遺憾外，對於調查結果也願意接受社會大眾公評。

一、此次林智堅碩士論文違反學術倫理，經審議委員會決議撤銷其碩士學位，中華大學劉維琪校長表示尊重，也深表遺憾。林智堅在大學期間半工半讀努力向學的事蹟，留給許多學弟妹深刻的印象，經此事件後，相信必能記取教訓努力再出發。

二、學生論文違反學術倫理，指導老師亦難辭其咎。此次林生碩士論文的指導教授與一位口試委員，分別為竹科計畫共同主持人及計畫主持人，對其碩士論文與計畫結案報告高度雷同卻不查，明顯有疏失，將送教評會檢討。雖然本校絕大多數老師對敎學研究都相當認真，但本校仍將全面檢討，對少數不適任的教師，將予以資遣淘汰，以維護教學品質。