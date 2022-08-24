曾酸陳時中「踏屍而上」 扁急消毒：他將成民進黨第2位北市長

前總統陳水扁（左）目前是廣播節目主持人，也經常接受媒體訪問，常有驚人談話。(本報資料照片)

前總統陳水扁 接受節目「Bit King比特王出任務」訪問，被以「陳時中 選台北市長，連阿扁都看不下去了」當影片主題，引發議論。深怕被認為是在酸自家人，陳水扁發澄清文「某媒體以不是阿扁談話的聳動標題報導造成重大誤會，阿扁要表歉意，也重申看好陳時中將成為民進黨第二位台北市長」，阿扁雖然卸下公職，但談話屢屢生波。

陳水扁23日接受節目「Bit King比特王出任務」訪問，談及對陳時中參選台北市長表達看法。陳水扁提到，在去年12月12日專訪陳時中時，便提醒他如果真要參選台北市長，一定要提前準備，不能想參選又想當衛福長、防疫 指揮官，這在思維上是互相矛盾的。

媒體播出時凸顯阿扁提到「有人在說難道說你是踏著將近1萬具的屍體拾級而上，要進軍台北市政府嗎？」意指陳時中宣布參選時機太慢，還說「若我是小英總統，一定早點讓他離開指揮官職務去準備選舉」，阿扁也不避諱談到新任指揮官王必勝緋聞，內容引發討論。

憂心風暴擴大，陳水扁今天下午發出緊急聲明，強調自從1994年阿扁贏得首都市長後，1998年輸掉蟬聯機會，2022年民進黨提名陳時中，這是民進黨贏得台北市長最接近的一次選舉，他深信在三強鼎立下，陳時中可以拉大領先差距，無懼可能的棄保效應，能成為民進黨第二位台北市長。

「陳時中擔任台北市長綽綽有餘！」陳水扁還說，陳時中擔任全國牙醫師公會理事長，率先成功推動健保總額管制，節省不少公帑並造福牙醫界。陳時中也是第一名的牙醫出身的衛生署副署長、任期最長的衛福部長，政績斐然，深受肯定。擔任防疫指揮官備極辛勞，也是全球做的最好的防疫指揮官。相較其他候選人，更能勝任首都市長的工作。