新聞評論／雨都水荒 前瞻2500億治水淪「錢沾」

基隆市部分高地社區缺水，水公司派駐水車設立取水站，開放民眾提水回家使用。（圖：水公司第1區管理處提供）

有「雨都」之稱的基隆，最近為缺水所苦。水公司發出緊急通知，稱水源枯竭，「停水將成常態，請隨時儲水備用」。今年1至2月間，基隆曾連續降雨52天，其間僅一日天晴；如今竟鬧起水荒，令人驚訝。行政院前瞻計畫投入2500億元（台幣，下同，約82.7億美元）打造「水環境建設」，原以為可紓解各地水患旱象；但去年是西部乾旱缺水休耕，今年連「雨都」都缺水，顯示治水沒治對地方。

受全球反聖嬰現象影響，今年尚未有颱風登台，導致仰賴颱風帶來豐沛雨量的台灣，多地出現降雨不足的問題。除了基隆，宜蘭、花蓮的供水也呈現緊張。基隆上月降雨僅31毫米，宜蘭則低至11毫米，創15年來最低紀錄，造成冬山鄉茶樹乾枯，災損不輕。水利署在基隆實施「人工增雨」，效果極微，淨水場全力取水仍不足以供應原水。最近中南部偶有熱對流短暫降雨，北台灣則是大太陽酷暑當頭，山澗都已枯竭。接下來，若仍無颱風過境，這波旱象恐比前兩年的乾旱休耕限水還要嚴重。

除了颱風不來，基隆缺水問題，一是主管水利的經濟部未能掌握極端氣候的變化，二是政府砸了大錢的前瞻「水環境建設」撒錯地方，「北水南調」的策略也未盡正確。例如，前瞻擬重啟「雙溪水庫」計畫，集水區選在有「乾溪」之稱的丁蘭溪，任務是要挹注竹科園區的工業用水。北台灣水資源並不豐沛，政府為了補充產業用水，不斷調整翡翠、石門等水庫的水資源分配，讓水公司有更多調度空間。但北水還未南調就鬧出基隆旱情，水公司能做的只有派水車、設加水站，這些均無法改變水資源枯竭的事實。

台灣連續兩年沒有颱風登陸，今年西太平洋的颱風生成數原就創新低，迄今8月下旬還不見颱風蹤影，要紓解旱象並不樂觀。台灣的常態是下半年少雨，今年又是強東風，帶來偏強太平洋高壓籠罩台灣，寄望颱風帶來雨水並不容易。

今年地球氣候異於往常，熱區北移是最明顯的變化，高溫 區北移到北緯30度以北，赤道已非最熱地區。南歐的伊比利半島，今夏超過攝氏50度（華氏122度）的熱天相當常見；北緯50度的英國過去以多霧聞名，今年連續出現攝氏40度（華氏104度）以上的大熱天。亞洲大陸高溫區移到長江以北，連有東海調節氣候的上海市，最近也炙如烤箱。位在歐洲主要航道易北河床、500年前埋下最低乾旱水位的「飢餓石」，最近重新露出水面，歐盟 執委會已警告這是歐洲五百年最嚴重旱災。

基隆的旱情，迄未吸引蔡政府的關注。在執政黨立委爭取下，經濟部長王美花僅要求水公司加派水車送水，以降低居民提水桶領水的民怨。令人不解的是，陳水扁時代編列了八年800億元治水預算 ，後來實際花到1160億元，仍淹水不斷；因此，馬政府的愛台12項建設又投入了600億治水經費。更誇張的是，蔡英文任內前瞻計畫的「水環境建設」，一擲2500億；結果，許多經費都用於蓋公園、籃球場、停車場，以「水環境」為名破壞親水環境。幾千億治水經費投下去，都只是以建設討好地方，治標而不治本；如今，竟換得「雨都」基隆大缺水，多麼諷刺！

當氣候極端化愈來愈嚴重，而政府治國的眼光卻愈來愈短期化，撒錢只為爭取地方選票，而無全盤長期著眼，前瞻建設淪為「錢沾」建設也就不意外了。試想，基隆市的自來水漏水率高達24％，居全國之冠；如果政府願撥個數億供它改善漏水，當地缺水會惡化至此嗎？