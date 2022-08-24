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新聞眼／蔡英文下「動員令」 國民黨質疑檢方配合起訴

記者 戴永華、王聖藜
宜蘭縣長林姿妙遭起訴，直言檢方的起訴不令人意外，選擇時機就挑在她即將登記參選連任前，分明就是政治追殺。（本報資料照片）
宜蘭縣長林姿妙遭起訴，直言檢方的起訴不令人意外，選擇時機就挑在她即將登記參選連任前，分明就是政治追殺。（本報資料照片）

蔡英文總統上周四造訪宜蘭，下達「贏回宜蘭」軍令狀，宜蘭地檢署昨天就恰巧起訴宜蘭縣長林姿妙，民進黨開轟要求林姿妙退選，難怪被藍營質疑政治力介入司法。

縣市首長治理地方自有行政裁量，檢察權開鍘前，要審度與行政權之間的矛盾，以「臨時性建築物拆搭利益」究責百里侯，案子豈能辦得心安理得？

檢方認定林姿妙案的犯罪事實架構，是林姿妙替地主省下一筆100萬土地增值稅，換得另一塊土地地上物免拆除、免重新搭建的費用，林姿妙獲得不正利益240萬，所以犯貪汙罪。不過，司法辦案講求比例原則，檢廉不止一次搜索，加上不停傳喚開庭，聲請羈押不被准許，被地方質疑凌遲政治人物名聲，檢方大動作查案卻端出小菜一碟，難免令人起疑。

檢方論述林姿妙的不正利益，一是增值稅，一是建物拆搭費，兩個「利益」都沒有落入林姿妙荷包、更沒有具體金流，後者僅是估算出來的「工料錢」，難逃「小砲打大鳥」之議。檢方起手就祭聲押處分，林姿妙保金還比湮滅證據共犯保金還少，橫看豎看，案情都不單純。

廉檢從年初至今，發動大動作搜索及四次偵訊，地方對於林姿妙被起訴不會太意外，關鍵在於，外傳幾個月前就要起訴，案情一度陷入冷卻，檢方卻選在下周縣長選舉領表登記前出手，重新炒熱選情，時機之敏感，格外引人聯想。

檢察官效忠的是六法全書，不是執政黨；對檯面上政治人物使用檢察權，要有充足準備，法律之前，人人平等，檢調必須一視同仁，首長候選人涉案何止林姿妙，檢察官何時處理其他候選人？

檢察官 蔡英文 民進黨

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