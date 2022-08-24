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登記前涉貪遭訴 宜蘭縣長林姿妙喊政治追殺

記者林佳彣、戴永華／宜蘭24日電
宜蘭縣長林姿妙（右二）與國民黨宜蘭縣議會黨團議員召開記者會，林姿妙說，檢方的起訴不令人意外，選擇時機，就挑在她即將登記參選連任前，分明就是政治追殺。（記者戴永華／攝影）
宜蘭縣長林姿妙（右二）與國民黨宜蘭縣議會黨團議員召開記者會，林姿妙說，檢方的起訴不令人意外，選擇時機，就挑在她即將登記參選連任前，分明就是政治追殺。（記者戴永華／攝影）

檢廉偵辦宜蘭縣政府、羅東鎮公所涉弊案昨天偵結，地檢署依貪汙、偽造文書、財產來源不明罪、洗錢等罪嫌起訴15人，包含縣長林姿妙、四個縣府局處長共十名公務員及林姿妙女兒林羿伶等。檢方指出，林姿妙有逾7000萬元(台幣，下同，約231.8萬美元)不明財產，向法院求處重刑。

另針對先前傳出的羅東鎮土地徵收案、宜蘭縣府人事疑涉不法等案，檢方以查無不法簽結，但對相關人員是否涉行政疏失，送請監察院調查。

林姿妙表示，被起訴並不意外，但感到心痛委屈，檢方選在她日前公布民調領先、下周要登記參選前起訴，分明是政治追殺，很遺憾「地檢署再也不是公正客觀的機構，已經成為政治打手」，即便未來證明她是清白的，到時選舉已結束，遲來的正義有用嗎？

宜蘭地檢署以貪汙治罪條例起訴林姿妙，認為她同意維持1558地號免課徵112萬元的土地增值稅，以換得劉石純續行無償出借羅東98地號給林姿妙，做為競選總部。對此，委任律師游儒倡表示，林姿妙2018年7月租用競選總部，土增稅問題發生在10月，她會「未卜先知」？藍營則批檢方「張冠李戴」。

林姿妙遭起訴，引爆選戰攻防。民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵昨說，林姿妙被起訴是宜蘭的奇恥大辱，民進黨則要求林退選；國民黨縣議員黃琤婷反嗆，江聰淵擔任宜蘭市長時曾因指示超挖盜採砂石，入獄三個月，被判刑確定都沒退選，民進黨若說沒有政治力介入，大家相信嗎？

國民黨宜蘭縣議員林岳賢與莊淑如表示，蔡英文總統日前來宜蘭站台時下達總動員令，過幾天檢方就配合起訴，政治操作迎合選舉的企圖太明顯，「宜蘭人不是傻子，愈是這麼做，縣長愈堅強，選民眼睛雪亮的，會更加團結支持」。

民進黨 國民黨 民調

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