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中介法「沒共識」 蘇貞昌：不會支持繼續推動

記者胡蓬生、馬瑞璿／台北24日電
「數位中介法」引起爭議，行政院長蘇貞昌強調像這種沒有共識的法案，行政院不會支持繼續推動。（記者胡蓬生／攝影）
「數位中介法」引起爭議，行政院長蘇貞昌強調像這種沒有共識的法案，行政院不會支持繼續推動。（記者胡蓬生／攝影）

由NCC所推動的「數位中介服務法」上周引發外界批評，對此行政院與NCC急踩煞車，行政院長蘇貞昌昨天再度重申，數位中介法這種沒有共識的法案，政院不會支持繼續推動。

蘇貞昌昨天出席苗栗醫院急重症醫療大樓擴建工程時被問及，數位中介法引起爭議，外界認為暫時不推是因為選舉，選舉過後還是會推動，院長怎麼看？

蘇貞昌回應，過去因為私密、隱私照片的外流，以及保護兒少，和假訊息的氾濫，為國人所痛心，並且各黨派都有要如何防範的修法建議，不過像「數位中介法」這種沒有共識的法案，政院不會支持繼續推動。

另外，NCC發言人翁柏宗昨天表示，基於社會各界對草案疑慮，待業管單位研析後再提委員會，草案沒有時間表；至於NCC獨立性遭質疑，翁柏宗說，所謂的獨立是指在職權行使上，獨立判斷、合議決定，在網路治理及數位產業的職掌與分工，仍受行政一體原則適用，由行政院來協調跨部會的分工。

時代力量黨團昨舉行「黨政干預廣電媒體，政府黑手伸向網路」記者會，黨團總召邱顯智說，民進黨主席蔡英文2013年曾反對馬政府提出的電信法第九條修正草案，「2022年的蔡總統是否還記得2013年蔡主席說的話？還是換了位置就換腦袋？」

時代力量立法院黨團昨天召開記者會表示，網路言論環境的治理並非新議題，重點是要怎麼管、法律要怎麼設計，時力並非反對網路治理的相關立法，而是反對草案中有關「謠言、不實訊息」的管制措施。

此外，NCC提出「數位中介服務法」草案引發反彈，日前滅火表示僅初版沒「強推」，民進黨立委林靜儀說，過去朝野都曾提出修法保障網路被害人，包括民眾黨都有提。台北市長柯文哲昨天受訪表示，民進黨有中央空廚，林靜儀負責帶風向。至於中介法是政府與人民溝通不足，網路不是不可以管，但要講清楚怎麼管，「政府可信度這麼低的狀態下，這才是最大問題」。

「數位中介法」引起爭議，行政院長蘇貞昌強調像這種沒有共識的法案，行政院不會支持繼...
「數位中介法」引起爭議，行政院長蘇貞昌強調像這種沒有共識的法案，行政院不會支持繼續推動。（記者林伯東／攝影）

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