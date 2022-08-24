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黑白集／海峽中線、人民、治安全失守 台成危境

黑白集
台南兩警遇襲殉職，蔡英文總統除了罐頭式的悲慟，絕口不提治安惡化。（本報資料照片）
台南兩警遇襲殉職，蔡英文總統除了罐頭式的悲慟，絕口不提治安惡化。（本報資料照片）

治安吊車尾的台南又出事，兩名勇警遇襲殉職。蔡總統終於出聲，除了罐頭式的悲慟，絕口不提治安惡化。內政部長要求員警緝兇要「大膽用槍」，豈料「官版兇嫌」竟投案喊冤；警方搞烏龍，差點錯殺無辜。真兇後來搶超商露跡，在新竹就逮，竟是越獄犯。

殉職員警勉強堪慰的是，難得總統關切，得以火速破案，這待遇雖比不上「抄跑堅」，但好過被賣到柬國的「豬仔」。數千名台青落在人口販子手上，活賣身死賣器官，總統至今未置一詞。為粉飾太平，官員與側翼抹黑民間援助力量，誣指是人蛇協力者，又把豬仔醜化成自願下海，推卸營救責任。

同是治安案件，政府辦殺警案有狠勁，碰上人口販賣則顛倒黑白，甩鍋給對岸。原因無他，公權力不出國門。蔡政府大內宣「台灣被世界看見」，砸錢遊說美日挺台，宣稱護主權；人民卻得自力救濟，對抗人蛇集團。

政府夸言護主權卻不護人民，更有甚者，解放軍軍演常態化，外媒熱議中線消失，總統依舊默不作聲。政府宣示兩岸主權互不隸屬，看似霸氣；但台海有事，美日袖手旁觀，總統束手無策，只能默許解放軍每日越線威脅領土。

中線、人民與治安，蔡政府連番失守，國不成國。總統只在意選票，對主權人民失去責任心，台灣已被稱危境，距亂邦恐不遠矣。

解放軍 超商 內政部

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