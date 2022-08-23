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高雄藍白合有譜？夜市「柯柯會」暗示選戰合作

記者王慧瑛、徐如宜、林巧璉／高雄23日電
國民黨高雄市長參選人柯志恩（左一）21日晚到高雄市三民區吉林夜市，和到高雄幫民眾黨參選人助陣的台北市長柯文哲（右一）相遇，促成一場另類「柯柯會」。(翻攝自柯志恩臉書直播)
國民黨高雄市長參選人柯志恩（左一）21日晚到高雄市三民區吉林夜市，和到高雄幫民眾黨參選人助陣的台北市長柯文哲（右一）相遇，促成一場另類「柯柯會」。(翻攝自柯志恩臉書直播)

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲國民黨高雄市長參選人柯志恩前晚在夜市製造巧遇橋段，隱約釋出高雄市長選戰「藍白合」訊號，柯柯會餘波盪漾，雙方「小雞」有認同、有焦慮。柯志恩說，理念相近議題可在野合作，市議員選局彼此有競爭須審慎。拚連任的高雄市長陳其邁淡定看待藍白互動，他說，重心在市政，這是現任市長最重要工作。

陳其邁昨天上午走訪駁二藝術特區，訪視青年創業成果，避談選戰話題。同一時間綠營市議員開記者會撻伐柯文哲、柯志恩，批雙柯是雙騙，一味唱衰抹黑高雄，不會得到市民認同。藍營議員酸綠營民代淪為傳聲筒，盲目護航會寵出權力怪物。

外界關注高雄市長選局，民眾黨是否與國民黨合作，柯文哲日前受訪沒把話說死，僅說「不挺負債、亂花錢的」，暗批民進黨。雙柯前晚在夜市同框，其實是雙方幕僚聯繫促成的局，是否有進一步深談，柯志恩直說「沒有沒有」，強調目標一致議題有在野合作空間，但議員選舉存有競爭，必須更細膩。

對於柯柯會意義，中山大學政治所教授廖達琪說，夜市相遇雖不是正式場合，卻傳遞出友善互動訊號，有測風向意味，一切盡在不言中，這策略是聯合明天敵人打擊今天敵人，藍白在高雄同為監督者，市政議題有聯手空間。民眾黨和國民黨在台北市、新竹市長選戰正廝殺，須做到「點到為止」。

廖也說，柯文哲、民眾黨是空戰起家，柯志恩起步晚，要靠空戰補陸戰及組織不足，可在空戰合擊，製造話題與火花。市議員選戰上，在高雄多個選區是競爭關係，有爭地盤威脅，如何吸納民眾黨支持者的市長票，又能兼顧藍白小雞感受，考驗柯志恩調和能耐。

市議會國民黨團總召童燕珍坦言，過於強調藍白合對藍軍議員選情不利，畢竟議員選舉存在競爭關係，若民眾黨參選人瓜分國民黨選票，恐衝擊藍營席次，民眾黨也上不了，形成兩敗俱傷。

民眾黨市議員參選人李佳玲和童燕珍同屬三民區，她說，民眾黨支持者自主性高，市長票投誰，就看參選人誰能端出讓民眾有感的牛肉，民眾黨、國民黨在議員選舉各自努力，難有合作空間，一定要拚多一點席次，別讓民進黨過半、選得太輕鬆是共同目標。

專注在市政 高雄市長陳其邁表示，選舉歸選舉，他持續專注在市政。(記者徐如宜／攝影...
專注在市政 高雄市長陳其邁表示，選舉歸選舉，他持續專注在市政。(記者徐如宜／攝影)

國民黨 柯文哲 民進黨

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