高雄藍白合有譜？夜市「柯柯會」暗示選戰合作

國民黨高雄市長參選人柯志恩（左一）21日晚到高雄市三民區吉林夜市，和到高雄幫民眾黨參選人助陣的台北市長柯文哲（右一）相遇，促成一場另類「柯柯會」。(翻攝自柯志恩臉書直播)

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲 、國民黨 高雄市長參選人柯志恩前晚在夜市製造巧遇橋段，隱約釋出高雄市長選戰「藍白合」訊號，柯柯會餘波盪漾，雙方「小雞」有認同、有焦慮。柯志恩說，理念相近議題可在野合作，市議員選局彼此有競爭須審慎。拚連任的高雄市長陳其邁淡定看待藍白互動，他說，重心在市政，這是現任市長最重要工作。

陳其邁昨天上午走訪駁二藝術特區，訪視青年創業成果，避談選戰話題。同一時間綠營市議員開記者會撻伐柯文哲、柯志恩，批雙柯是雙騙，一味唱衰抹黑高雄，不會得到市民認同。藍營議員酸綠營民代淪為傳聲筒，盲目護航會寵出權力怪物。

外界關注高雄市長選局，民眾黨是否與國民黨合作，柯文哲日前受訪沒把話說死，僅說「不挺負債、亂花錢的」，暗批民進黨 。雙柯前晚在夜市同框，其實是雙方幕僚聯繫促成的局，是否有進一步深談，柯志恩直說「沒有沒有」，強調目標一致議題有在野合作空間，但議員選舉存有競爭，必須更細膩。

對於柯柯會意義，中山大學政治所教授廖達琪說，夜市相遇雖不是正式場合，卻傳遞出友善互動訊號，有測風向意味，一切盡在不言中，這策略是聯合明天敵人打擊今天敵人，藍白在高雄同為監督者，市政議題有聯手空間。民眾黨和國民黨在台北市、新竹市長選戰正廝殺，須做到「點到為止」。

廖也說，柯文哲、民眾黨是空戰起家，柯志恩起步晚，要靠空戰補陸戰及組織不足，可在空戰合擊，製造話題與火花。市議員選戰上，在高雄多個選區是競爭關係，有爭地盤威脅，如何吸納民眾黨支持者的市長票，又能兼顧藍白小雞感受，考驗柯志恩調和能耐。

市議會國民黨團總召童燕珍坦言，過於強調藍白合對藍軍議員選情不利，畢竟議員選舉存在競爭關係，若民眾黨參選人瓜分國民黨選票，恐衝擊藍營席次，民眾黨也上不了，形成兩敗俱傷。