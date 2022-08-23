疫苗採購僅曝均價 保密說法變保存 藍：指揮中心別糊弄

指揮中心指揮官王必勝22日公布疫苗採購平均每劑台幣765元。(圖：指揮中心提供)

新冠疫苗採購資料列密件封存30年被國民黨 質疑黑箱，衛福部前部長、民進黨台北市長參選人陳時中 指「保存30年」及「不得公開30年」不同，強調「隨時可以公開」。中央流行疫情指揮中心指揮官官王必勝昨天公布，疫苗平均每劑765元，並強調「疫苗採購價格屬商業合約規定保密內容，非行政單位密件封存。」

國民黨立院黨團總召曾銘宗則再質疑，「保密」和「保存」不同，不應混為一談，採購合約的保密期間到底是多久，請指揮中心說清楚，不要試圖用檔案法「保存期間」來模糊焦點、玩文字遊戲。

王必勝說，疫苗採購絕對沒有黑箱，更別說立法院已成立調閱小組，在去年11月1日至12月31日已有八名立委調閱過，無迴避監督之意，但為遵守商業合約，調閱內容須遮蔽「個資」與「廠商要求保密資訊」兩大部分。

立院疫苗調閱小組召集人、立委蔣萬安說，「大家想像中的公開透明是什麼？是給你看一份文件，然後重要資訊都遮蔽塗黑嗎？」疫苗調閱小組想看的疫苗「採購價、到貨期程、數量」都被遮蔽，調閱小組形同虛設。

蔣萬安質疑，陳時中「嘴巴講要公開，實際上作為卻是黑箱。」台北副市長黃珊珊也說，不要再玩文字遊戲，不要把百姓當傻瓜。陳時中說，一般巨額採購都是保存20至30年，資料保存越久和祕密封存是兩回事，「資料保存越久，可以把真相保留越久。」

曾銘宗表示，從一開始，國民黨團要求指揮中心和衛福部公布疫苗採購相關資料，他們的說法都是「商業合約，保密條款是慣例」不能公布；當黨團掌握審計部查核資料提到，衛福部認定密件最長時間要到2051年才解密，外界也發出質疑為何需要長達30年時間，指揮中心昨天又搬出「檔案法」說30年指的是文件保存期限。

針對「美麗島電子報」董事長吳子嘉聲稱中央與鴻海集團創辦人郭台銘買疫苗價差1億美元，陳時中說，疫苗價格根據購買規模、品項分配而有價差，「我對於數字確實是不了解」，郭台銘是以重大訊息形式公開，當時政府並沒購買BNT，沒辦法比較。