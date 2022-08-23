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印州州長訪台 蔡英文：建構民主晶片永續供應鏈

記者丘采薇、鄭媁、特派記者陳政錄／台北─北京連線即時報導
蔡英文總統22日在總統府接見美國印第安納州州長侯康安訪問團。（圖：總統府提供）
蔡英文總統22日在總統府接見美國印第安納州州長侯康安訪問團。（圖：總統府提供）

蔡英文總統昨天在總統府接見美國印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）訪問團，蔡英文表示，台灣有能力、也有意願加強與民主夥伴之間的合作，共同建構「民主晶片」的永續供應鏈；此時此刻，民主陣線的盟友更要團結起來，加強各個領域合作。侯康安也說，在這個時間點要慎選夥伴，合作夥伴是誰，非常重要。

蔡英文指出，本月9日，美國總統拜登簽署了「晶片法」，隨著法案的通過，印第安納州可望成為美國半導體產業新興的「科技中心」，而印第安納州的重要學府普渡大學也剛成立「科技外交中心」，並設立半導體學程，這個發展方向跟台灣不謀而合。

侯康安致詞時表示，他很高興能夠作為疫情爆發後第一個來訪的美國州長；非常感謝台灣堅實的友誼和夥伴關係，如蔡總統所說的堅若磐石，就像印第安納州出產的石灰岩一樣。

侯康安昨也與經濟部次長陳正棋簽署經貿合作備忘錄，重點合作領域包括半導體、生技、再生能源等，此行將拜訪台灣頂尖半導體廠商，目的是希望「將供應鏈的痛苦轉為優勢」。

媒體詢問，聯邦眾院議長裴洛西訪台後，引發中國大陸對台發動軍演。侯康安說，他這次是代表印第安納州來台促進產業交流，因此他不會去評論聯邦政府的外交政策。

對於侯康安訪台，中國大陸外交部昨回應稱，已就侯康安「竄台」，向美方提出嚴正交涉。

印第安納州 蔡英文 供應鏈

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