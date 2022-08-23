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「大東廠時代」來臨？在野擋中介惡法 嗆罷審NCC預算

記者鄭媁、黃有容／台北23日電
「數位中介法服務法」草案引發箝制言論自由疑慮，民眾黨立委22日前往NCC門口抗議，並呼籲全民一起擋住這部惡法。（記者曾原信／攝影）
「數位中介法服務法」草案引發箝制言論自由疑慮，民眾黨立委22日前往NCC門口抗議，並呼籲全民一起擋住這部惡法。（記者曾原信／攝影）

國家通訊傳播委員會（NCC）「數位中介服務法」草案，引爆爭議。民眾黨立委蔡壁如、邱臣遠等人昨天上午前往NCC前，呼籲全民一起擋住這部惡法。國民黨立院黨團總召曾銘宗說，若未將這部「21世紀網路戒嚴法」撤案，下會期將罷審NCC公務預算

曾銘宗並表示，NCC在主委陳耀祥主政下，已經淪為民進黨附隨組織，沒有任何公信力，黨團要求陳耀祥應下台負責。民進黨立委羅致政則說，盼討論問題本質，不該無限上綱，藉勢藉端杯葛預算審查。

蔡壁如表示，一旦此法案送進立法院，民進黨有人數優勢，憑在野黨是擋不住的，希望全民都能夠發聲；邱臣遠更表示，「如果今天不說話，明天將說不了話」。

蔡壁如說，台灣號稱是民主、自由的國家，卻在這部草案中看到「開始行政擴權後的綠共時代已經來臨」。她也在臉書表示，「中介法」就是要把各個行政機關變成「小警總」，政府應該明確訂出「嚴重性的要件」，不能是「小警總」說了算。

邱臣遠則說，民進黨全面執政後，不管是對媒體或言論自由的操控，已經到了無法無天的地步，是不是「大東廠時代」的來臨？而這部草案更形同「數位東廠」。

NCC代表、專門委員閻立泰回應，「數位中介法」本來就很期待跟社會做溝通和討論，因為憲法維持的言論自由，和現在要處理的網路上流竄違法言論，如何能取得一個比較好的平衡點，達到真正能保障國民生活與社會安全，是NCC想努力的目標；NCC也會將各界意見彙整，希望能夠有比較明確的社會共識，並作調整、向大眾進一步說明。

曾銘宗則表示，行政院雖宣布暫緩推動「數位中介服務法」，但高度懷疑只是緩兵之計，等年底選後就會繼續推動；民眾年底若票投民進黨，就是對中介法投贊成票，屆時「網路文字獄」的情況就會來臨，呼籲全民在年底用選票唾棄民進黨。

國民黨立委李貴敏也批評，中介法的真正目的，就是讓綠營側翼、網紅，能取得金援、安插位置的法律依據，國民黨絕不容許有法律箝制人民言論自由，又拿人民血汗錢給綠營側翼及網紅。

此外，前立委郭正亮在政論節目透露，他不相信「中介法」草案沒有送行政院法務審查。行政院則駁斥郭「內行人講外行話」，因該草案尚在NCC預告階段，既未經該會審定，遑論提報行政院審查。

民進黨 國民黨 預算

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