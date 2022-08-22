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疫苗採購資料封存30年 柯文哲：有什麼見不得人的事？

台灣新聞組／台北22日電
台北市長柯文哲說，疫苗採購資料被列密件封存30年，「是有什麼見不得人的事嗎？」（記者余承翰／攝影）
台北市長柯文哲說，疫苗採購資料被列密件封存30年，「是有什麼見不得人的事嗎？」（記者余承翰／攝影）

衛福部將疫苗採購資料列密件封存30年，成為年底台北市長選舉攻防話題。國民黨市長參選人蔣萬安批黑箱，「我們怎麼敢讓陳時中未來還來當台北市長」；台北副市長黃珊珊也批，花多少錢告訴人民有這麼難嗎？北市議員徐巧芯更揶揄，解密時民進黨市長參選人陳時中已近百歲，「他說的公開透明根本是笑話」。

陳時中表示，縱然日本公開採購價，但全世界又不止日本一個國家。日本公開的資訊也跟台灣一樣，包含進了多少疫苗、花了多少錢（運費、冷鏈）等，這些不管是審計單位還是在立法院等都報告過；鴻海或台積電也是使用整筆方式，大家都避開單向透露，只有一個歐洲的國家公開揭露，現在跟藥廠進行訴訟。

陳時中強調，公文列密等是依據行政院文書處理手冊呈現編列，目的是在約束公務員傳遞、管理公文嚴謹態度，密等隨時可調整，立院曾決議希望所有疫苗到貨後兩個月內應公開，但目前疫苗尚在到貨中。

徐巧芯說，鴻海、台積電購買疫苗時，清楚列出價格跟與採購劑量，不像陳時中把所有資料打包混在一起，戰機F16V採購價都能公開，為何疫苗採購價不行？日本4月公開相關費用，台灣疫苗採購價為何不能公開？30年後解密追訴期已過，若涉及重大弊案，就無法追究任何人的責任。

蔣萬安表示，世界各國對疫苗採購價格都公開，民間團體如鴻海、慈濟也都很清楚，只有陳時中不敢告訴國人，用人民的錢、到底花了多少、用到哪裡？這部分非常黑箱，「我們怎麼敢讓陳時中未來還來當台北市長」，甚至管理一年1700多億台幣（約56.5億美元）預算，如果每個案子都如此黑箱，說是極機密要封存30年還得了。

黃珊珊也說，保密條款在合約當事人之間，不過這是國家預算，怎麼可能是機密？日本4月早公開，鴻海創辦人郭台銘也說過買多少錢，市府之前編28億台幣也向兩家公司詢價，價錢早已經不是機密，「合約不能說清楚，但是政府的預算，當然要說清楚」。

台北市長柯文哲說，公開透明是種政治文化，陳時中前一天才說要台北市政府對大巨蛋案公開透明，被問起疫苗採購案就變國家機密，「政府為何要做得那麼神祕，是有什麼見不得人的事嗎？」讓人覺得好笑又火大，可見得民進黨就是雙標。

疫苗 陳時中 日本

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