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人權協會批數位中介法 比文字獄還要恐怖

台灣新聞組／台北22日電
中華人權協會理事長高思博21日在臉書表示，「數位中介服務法」暫緩公聽會，只是避風頭，民進黨又不是沒有風頭過後，就強推修法的黑紀錄。（本報資料照片）
中華人權協會理事長高思博21日在臉書表示，「數位中介服務法」暫緩公聽會，只是避風頭，民進黨又不是沒有風頭過後，就強推修法的黑紀錄。（本報資料照片）

國家通訊傳播委員會（NCC）提出「數位中介服務法」草案，引發各界強烈反彈。該草案在公共政策網路參與平台上，逾3.6萬人表示反對，民意一面倒。中華人權協會昨發表聲明批評，該法有關內容比「文字獄」還要恐怖；曾任NCC主委的政大教授彭芸表示，若因這部法案而對台灣的民主自由帶來負面影響，「我自己也不太能接受」。

本報系聯合報報導，彭芸表示，台灣關心的言論議題應有優先順序，關心的同時也不應箝制言論自由，主管機關必須重視公民社會中的不同聲音，避免政府由上而下的威權主導。

談到中介法，彭芸說，從去年底到今年，才半年時間，這部法怎麼就生出那麼多「弟弟妹妹」來。NCC去年底公告中介法架構，並無專責機構等相關規定，今年公布草案卻多了外界沒想到過的內容。

儘管中介法參照歐盟精神，但彭芸指出，歐盟之所以能在今年通過數位服務法，是經歷多年的討論、演進，「而且這只是歐盟法律，最後還是得由歐盟各國自己的行政機關或者獨立機關做裁決。」光這一點，歐盟與台灣的做法就差距甚遠。

台北中國時報報導，中華人權協會理事長高思博昨在臉書表示，蘇貞昌暫緩公聽會，只是避風頭，民進黨又不是沒有風頭過後，就強推修法的黑紀錄，「沒有高層指示，NCC會挑『數位中介服務法』來處理?」他奉勸民進黨不要再玩「假暫緩，真強推」的把戲。

中華人權協會痛批，NCC之前不僅無視全民抗議關閉電視台，現在更食髓知味，準備透過制定「數位中介服務法」來箝制象徵台灣價值的「全民言論自由」，除了可憎更令人不恥，譴責蔡政府戕害人權。

連向來挺民進黨的作家苦苓都發文怒嗆民進黨，如果膽敢用多數暴力強制通過「數位中介服務法」，「我發誓這輩子就只和你們對著幹，直到把你們趕下台為止，沒有言論自由，抗中保台還有屁用?」

作家蔡詩萍昨也在臉書指出，民進黨最近屢犯眾怒，簡單來說就是得意忘形、忘了初衷，更直白地說，就是變傲慢了。

歐盟 民進黨 華人

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