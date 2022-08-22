NCC推中介法犯眾怒 綠委嘆豬隊友「想背書的都成砲灰」

國家通訊傳播委員會(NCC)提出的數位中介服務法草案，引發社會強烈反彈，圖為NCC日前舉行草案說明會。(本報資料照片)

國家通訊傳播委員會（NCC）日前提出數位中介服務法草案，朝野立委都批這項草案，連民進黨 內都炸鍋，有立委要求立刻停止立法腳步，取得社會對話，也有立委批「NCC真是豬隊友」。

民進黨人士指出，中介法對整體選情已經產生影響，更令人憂心的是滾雪球，若執政團隊沒有危機處理，中介法再加上最近的柬埔寨人球案，後果將非常可觀。

民進黨立委陳亭妃指出，NCC推這個法沒取得社會對話、共識，非常危險，已引發這麼大爭議，立法應該停下來，既然聲明強調性私密影像、兒少保護等，那就先盤點現有法令有無要修、加強，不要談都沒談，就跳到中介法。

也有不具名民進黨立委坦言，NCC這次根本是豬隊友，選舉不到一百天，明明可以逐漸步入選戰軌道，卻硬要做球給國民黨 等在野黨殺，既然NCC強調自己是獨立機關，就要獨立負責，好好收尾，不要期待黨內立委挺或背書。

民進黨內人士直言，NCC內部是一群關在象牙塔內的學者，完全沒有政治意識，也不懂得先與執政黨討論或把法令講清楚，事後補救都來不及，最近黨內立委想背書都成砲灰，非常無奈。