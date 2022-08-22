民進黨憂中介法衝擊選情選前不再碰 在野籲NCC撤回草案

數位中介服務法草案引起軒然大波，相關人士說，草案不會胎死腹中，但就算一切順利，也要2023年底或2024年初才能送立法院審議。（記者侯永全／攝影）

數位中介服務法草案引發箝制言論自由的疑慮，行政院長蘇貞昌雖已表態暫緩推動，但熟悉該法立法的人士稱，「（草案）不會胎死腹中」，只是今年選前不會再碰這個燙手山芋。

國家通訊傳播委員會（NCC）提出數位中介服務法草案後，不只在野立委批評，民進黨 立委也避之唯恐不及。民進黨人士指出，中介法草案對執政團隊形象造成傷害，希望黨公職能幫忙解釋、滅火，不要成為繼論文、新竹球場、柬埔寨詐騙 案之後的下一個戰場。

NCC昨上午發表三點聲明表示草案僅為初版，將持續蒐集意見，檢討不足之處；而草案尚未經NCC委員會議審議確定，也未提送行政院、立法院，沒有「需要撤回」的問題；NCC將以公開透明原則持續與各方溝通，遵守自由民主法治的基本精神。NCC指出，言論自由是憲法保障的權利，但諸多網路犯罪問題也亟需解決，如何拿捏分際是艱難的課題。

11月的九合一選舉進入倒數三個月，綠營黨政人士指出，中介法對整體選情已產生影響，若執政團隊沒有危機處理，中介法再加上柬埔寨詐騙案，後座力十分可觀。

熟悉中介法立法的消息人士指出，現在是8月下旬，NCC就算蒐集完意見，審議通過後送到行政院，最快也要兩、三個月，草案送到行政院已經是年底，如果行政院還要跨部會審查，真正要進到立法院恐怕也要拖到2023年底或2024年初。該人士指出，上述推估都是在一切順利的前提下，考量業界目前對中介法草案根本沒有共識，草案要從NCC的大門走出去也很困難。

至於中介法會不會因「時機不宜」而立法觸礁？相關人士說，草案不會胎死腹中，但要修正的幅度確實很大。舉例來說，PTT是非營利組織，且主管機關是教育部 ，PTT負擔的義務本來就不應和一般數位平台一樣，這些法規細節訂定仍須再作探討。業界人士說，草案內容與業界看法差異太大，NCC需要花時間和各個數位平台業者、公協會協商，時間恐怕至少要半年以上。

國民黨立院黨團書記長李德維表示，無論NCC再怎麼解釋，拿出這樣的草案已犯眾怒，且NCC提出草案的想法已是司馬昭之心，民進黨等風頭一過，勢必會再度霸王硬上弓、強硬在立院闖關。民眾黨團總召邱臣遠則說，民進黨在民意炸鍋後才說要社會溝通，但包括綠委和親綠側翼等都對在野黨潑髒水，把民眾黨團提的性私密相關草案說成是中介法，呼籲政府迅速撤回草案，「敢做要敢當」。