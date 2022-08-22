新聞評論／網路東廠法暫停 魔戒誘惑仍在

蔡英文當年力言「使用網路發表意見、接收資訊是人民的基本權利，不容剝奪」，如今卻想推動「數位中介服務法」管控網路言論。（本報資料照片）

國家通訊傳播委員會（NCC）推動「數位中介服務法」立法，可能終結台灣最後的言論自由空間，在野黨反對，學界也勸阻，蔡政府仍一副強渡關山姿態。直到最近三大數位協會聯名要求暫緩立法，各大平台紛表憂慮，網路強烈反彈，行政院長蘇貞昌才出面踩煞車。

蘇貞昌叫停，NCC馬上喊卡，再度證明，任何有關NCC是獨立機關的說法，都是假訊息；甚至民進黨臉書 指導澄清後，NCC才跟著說沒有強推數位中介法，這則「此地無銀」的貼文，恐怕也應依數位中介法加註警示。何況NCC雖然暫緩立法，蔡政府卻還沒打消原意。但究竟數位中介法將給政府什麼魔戒，又潛藏了什麼魔鬼，讓人民必須警懼以對？

雖然多數人民尚未真正感受到數位中介法的威脅，但只要從最近網紅Bump槓上外交部、林智堅 「論文門」，以及全台缺電等事件，都不難想像這指魔戒的威力和這個魔鬼的可怕。

Bump因持續營救被騙至杜拜、柬埔寨的國人而爆紅，但因影片提到政府營救不力，竟數度被外交部指為不符事實、誤導國人。Bump不得不請獲救者現身說法，重重打臉外交部，並發表「不自殺聲明」，希望國人認清「今天的我就是明天的你們」。外交部終於改口，感謝Bump熱心救援。

如果數位中介法已經通過，外交部就不必前倨後恭，只要一句「不符事實」，Bump不要說反擊，恐怕連發「不自殺聲明」的自由都沒有。數位中介法給予主管機關太多的解釋空間，搭配重罰甚至斷網處分權力，等同手握對網路言論與平台業者的生殺大權；而業者何必為一則視頻賠上整個平台，當然「自律」自保，先下架批評言論再說！

同樣，如果數位中介法已經生效，林智堅就不必退選捍衛清白了。以蔡英文 不認為林智堅抄襲，並下令全黨挺堅的態度，有關林智堅涉抄襲的討論，都會變成假訊息，不是刪除下架，就是加註警示。此外，只要有數位中介法，經濟部就不必到處找鳥、蛇、松鼠、猴子來當停電的替罪羔羊，因為蔡英文早就拍板不缺電，工總白皮書還年年說缺電，網路報導轉傳都變成造謠。至於陳時中的高端疑雲、疫苗採購等，數位中介法也比「衛福布」的黑箱好用多了。

這些推論不是危言聳聽，因為數位中介法的核心爭議，就是執政者可假數位中介服務之名，行納管網路言論和社群平台之實，甚至深入監控網路群組與私人對話。這根本是一部「網路東廠法」，讓執政者掃除反對言論，攫取更大權力魔戒。

例如草案第十八條有關「資訊限制令」規定，各部會都可設東廠，主管機關只要認為是違法不實資訊，就可向法院聲請限制令迫其下架，並在法院裁定前加註警示。看看這幾年NCC的劣跡，恐怕在選戰最後關頭，所有對執政黨不利的資訊都會被加註警語，形成寒蟬效應。又如草案第十七條授權行政機關可以透過行政處分調取人民的資料，擴大了政府資料調取的權力，也將損及人民個資及隱私權。但如何限制行政機關的資料調取行為，卻未見更細緻的配套。

近日網路廣傳「本文因違反數位中介法已被刪除」的諷刺哏圖；大量網友搶著灌爆蔡英文臉書，因為「現在不嗆妳，以後也沒機會嗆了」；更多人正「協尋」當年反對電信法修法，力言「使用網路發表意見、接收資訊是人民的基本權利，不容剝奪」的蔡英文。現在網路東廠法踩煞車，蔡政府暫停與魔鬼的交易，但魔戒的強烈誘惑仍在，人民必須繼續緊盯。