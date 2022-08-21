我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

新冠疫苗、治療將不再免費 價格擬由保險業者決定

蔣萬安新書《台北‧萬安》 揭改姓心路歷程

記者楊正海、徐偉真、鍾維軒／台北21日電
國民黨台北市長參選人蔣萬安(後)說，為人父後更能體會父親希望兒孫被問到家世時可以大方坦蕩的堅持。(圖：蔣萬安辦公室提供)
國民黨台北市長參選人蔣萬安(後)說，為人父後更能體會父親希望兒孫被問到家世時可以大方坦蕩的堅持。(圖：蔣萬安辦公室提供)

國民黨台北市長參選人蔣萬安競總執行總幹事陳永德一張和台北市長柯文哲及副市長黃珊珊的合照，再度引發「拔樁」說。黃珊珊說，陳永德生日去祝賀很正常；蔣萬安則說，他與陳永德不會被外界刻意分化操作。蔣萬安新書《台北‧萬安》也正式推出，他在書中指出，高中前沒聽家人提起蔣家的事，反倒是經國先生逝世那天，下課要去玩，老師攔住他嚴肅地說，「你爺爺都過世了，怎麼還跑出去玩？」

蔣萬安在書中指，當時不知道老師這話的意義，只覺得不能出去就算了。後來也有同學跑來告訴他，據媽媽說他是蔣經國先生的孫子，聽到同學老師在說，但他又無法證實這件事，心裡感覺其實很奇怪。

蔣萬安表示，後來國一時在圖書館看到「蔣經國與章亞若」這本書，震驚裡面竟然出現父親和叔叔的名字，原來這件事是真的，但為了不讓父母為難，回家後一個字都沒問。高中後，父親有天把身世告訴他和姊姊，但因心裡有了底，也沒有太震驚，直到2005年家中三個小孩跟著父親，從章改姓蔣。

蔣萬安表示，六旬的父親為了找到證明身世的事證，美中台三地之間來回奔波，卻被外界抹上政治意圖。而他為人父後，更能體會到父親希望兒孫被問到家世時可以大方坦蕩的堅持，不要像父親前半生一樣遮掩畏縮。

對於自己的競總執行總幹事陳永德又被傳出遭黃珊珊拔樁，蔣萬安說，不用過度聯想他們堅定的情誼，還有共同目標打贏市長選戰，不會被外界刻意分化操作。

黃珊珊說，陳永德生日，朋友之間祝賀生日很正常，大家每天都用選舉綁別人，這件事很不好，「大家都不能有朋友了嗎？」

民進黨台北市長參選人陳時中表示，選舉藍白互相競爭也是非常正常的，只要循正常管道，就政策面競爭都是好事情。

蔣經國 陳時中 國民黨

上一則

中壢仙草老店夜半惡火 1死2傷 火源待查

下一則

回應中介法爭議 NCC：未強推 未經最後審議無撤回問題

延伸閱讀

蔣萬安酸「瞎挺」林智堅 陳時中：別沒願景就消費個人

蔣萬安酸「瞎挺」林智堅 陳時中：別沒願景就消費個人
不再佛系、躺平 蔣萬安嗆辣金句搶聲量

不再佛系、躺平 蔣萬安嗆辣金句搶聲量
七夕情人節談最浪漫的事 蔣萬安：單膝下脆求婚

七夕情人節談最浪漫的事 蔣萬安：單膝下脆求婚
陳時中：林智堅是盟友 蔣萬安問：敢不敢「拔智齒」

陳時中：林智堅是盟友 蔣萬安問：敢不敢「拔智齒」

熱門新聞

台灣傳統產業千金要調查老公與媽媽的關係，因為婚後同住意外發現媽媽很常進去臥室，某次卻發現媽媽離開後，老公裸體在床，最後裝針孔果真拍到「顛鸞倒鳳」的畫面。（示意圖／Ingimage）

女老闆激戰女婿被拍 千金見畫面冷笑：我老公厲害吧

2022-08-18 20:15
自主防疫期間應遵守之防疫規範。(圖：指揮中心提供)

台灣邊境檢疫再鬆綁 9月1日起4天自主防疫改「1人1室」

2022-08-15 02:28
台灣外交部常務次長俞大㵢（右）在桃園機場迎接參院外委會亞太小組主席馬基。（台外交部提供）

5參眾議員14日至15日訪台 將見蔡英文、拜會立法院

2022-08-14 08:21
台退將于北辰在政論節目談攔截中共飛彈。（三立電視截圖）

台退將于北辰的「天弓三發數學題」 考倒兩岸網友

2022-08-14 10:26
情侶被帶到泰國轉機，轉賣緬甸KK園區。（圖：當事人提供）

異鄉打工噩夢 台20歲情侶赴柬被賣 祖父籌6.6萬美元救回

2022-08-15 20:21
中國中台辦、國台辦16日公布新一批「台獨清單」制裁對象。（國台辦官網）

中方新增7名「台獨清單」中媒詳述他們「做過的事」

2022-08-16 15:32

超人氣

更多 >
舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照

舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照
白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議

白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議
美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」

美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」
惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指

惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指
雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰

雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰