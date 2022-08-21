蔣萬安新書《台北‧萬安》 揭改姓心路歷程

國民黨台北市長參選人蔣萬安(後)說，為人父後更能體會父親希望兒孫被問到家世時可以大方坦蕩的堅持。(圖：蔣萬安辦公室提供)

國民黨 台北市長參選人蔣萬安競總執行總幹事陳永德一張和台北市長柯文哲及副市長黃珊珊的合照，再度引發「拔樁」說。黃珊珊說，陳永德生日去祝賀很正常；蔣萬安則說，他與陳永德不會被外界刻意分化操作。蔣萬安新書《台北‧萬安》也正式推出，他在書中指出，高中前沒聽家人提起蔣家的事，反倒是經國先生逝世那天，下課要去玩，老師攔住他嚴肅地說，「你爺爺都過世了，怎麼還跑出去玩？」

蔣萬安在書中指，當時不知道老師這話的意義，只覺得不能出去就算了。後來也有同學跑來告訴他，據媽媽說他是蔣經國 先生的孫子，聽到同學老師在說，但他又無法證實這件事，心裡感覺其實很奇怪。

蔣萬安表示，後來國一時在圖書館看到「蔣經國與章亞若」這本書，震驚裡面竟然出現父親和叔叔的名字，原來這件事是真的，但為了不讓父母為難，回家後一個字都沒問。高中後，父親有天把身世告訴他和姊姊，但因心裡有了底，也沒有太震驚，直到2005年家中三個小孩跟著父親，從章改姓蔣。

蔣萬安表示，六旬的父親為了找到證明身世的事證，美中台三地之間來回奔波，卻被外界抹上政治意圖。而他為人父後，更能體會到父親希望兒孫被問到家世時可以大方坦蕩的堅持，不要像父親前半生一樣遮掩畏縮。

對於自己的競總執行總幹事陳永德又被傳出遭黃珊珊拔樁，蔣萬安說，不用過度聯想他們堅定的情誼，還有共同目標打贏市長選戰，不會被外界刻意分化操作。

黃珊珊說，陳永德生日，朋友之間祝賀生日很正常，大家每天都用選舉綁別人，這件事很不好，「大家都不能有朋友了嗎？」

民進黨台北市長參選人陳時中 表示，選舉藍白互相競爭也是非常正常的，只要循正常管道，就政策面競爭都是好事情。