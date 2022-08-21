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新冠疫苗、治療將不再免費 價格擬由保險業者決定

疫苗採購 陳時中：哪國會公開 藍：日本4月就公布

台灣新聞組╱台北21日電
衛福部前部長陳時中把新冠疫苗採購專案核定為「絕對機密」，封存時間為30年。(本報資料照片)
衛福部前部長陳時中把新冠疫苗採購專案核定為「絕對機密」，封存時間為30年。(本報資料照片)

衛福部將疫苗採購價格及相關會議資料為國家機密封存30年。台北市議員徐巧芯昨天說，根據國家機密保護法，保密到30年是屬最嚴重的登記，要保密到30年的意思就是政府認為如果公布了，會使得國家利益受到非常大的損害，「疫苗的採購價格公布，會讓誰的利益受到損害？除了影響到某些人的政治前途以外，我想不到別的理由」。

國民黨台北市長參選人蔣萬安和台北市副市長黃珊珊昨也齊轟，全世界疫苗訊息都是公開資訊，疫苗採購價格有什麼好機密？

本報系聯合報報導，徐巧芯在臉書表示，前幾天她才說陳時中的「公開透明」是個笑話，果然沒幾天就爆出他的疫苗採購價格竟然列為「機密」要封存30年。陳時中面對質疑回嗆「哪個國家有公布？」徐巧芯馬上打臉說，日本財務省今年4月就公布，疫苗採購及包括配送到全境等費用。

徐巧芯說，日本向美國輝瑞、莫德納、Novavax和英國AZ，共採購8億8200萬劑疫苗，編列約2兆4000億日圓(約176.6億美元)預算，單純試算平均每劑約花費2700日圓，換算一劑約新台幣622元(約20.5美元)。

徐巧芯說，台灣刑法對於「追訴期」的限制最高也是30年，到時候若解密，即便裡面涉及重大弊案，也無法追究任何一個人的責任，「那我們是不是可以合理懷疑，疫苗採購有貓膩，政府透過國家機密保護法這個巧門保護高官？一件明明已有先例可以公開的內容，卻絞盡腦汁要隱瞞，到底是為了誰？」

蔣萬安質疑，原來疫苗採購合約跟蔡英文總統的論文一樣，「都是不能見人的極機密」？用人民的錢，還讓民眾等不到疫苗，陳時中到底隱藏了多少貓膩？全世界疫苗價格都是公開的，只有陳時中不敢告訴台灣民眾錢花到哪，台北市民敢給這樣的政治人物管理每年台幣1700億元(約56億美元)預算嗎？

黃珊珊指出，上次疫情是18年前，保密30年要做什麼？若沒有不可告人，為什麼要列機密？這些訊息都是全世界公開的資訊，疫苗都賣到不知道多少量了，價錢也不是機密，慈濟和鴻海都有資訊，有什麼好機密？

疫苗 陳時中 預算

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