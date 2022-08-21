黑白集／玩法弄權 小英、阿中黑箱勝阿扁

國民黨立法院黨團揭露，在衛福部要求下，審計部將去年疫情至今民眾最關切的疫苗採購報告，竟列為機密，且要封存30年。(記者林伯東／攝影)

立院國民黨團揭露衛福部新冠疫苗 採購報告竟列為「絕對機密」，和蔡英文 升等論文一樣封存30年。從升等論文到疫苗採購，蔡政府都能假國安之名絕密封存，玩法弄權編織出「教育布」和「衛福布」，真不知是為掩蓋什麼腥臭？

民進黨政府最愛強調公開透明，但見不得人就黑箱封存。前總統陳水扁任內曾把國務機要費案單據核定為絕對機密，後經馬政府解密，不但完全無損國安，反而掃除司法審理障礙，證明扁家貪腐才是天下皆知的國家機密。

依法，核定機密須與國安相關，且限縮在必要的最小範圍內，更不得為隱瞞違法或行政疏失、限制或妨礙公平競爭而列機密。疫苗研發或與國安有關，但採購合約顯然與政府是否涉及隱瞞違法、疏失或妨礙公平競爭更為相關。

陳水扁封存單據，蔡英文封存論文，陳時中 也封存疫苗採購。但陳水扁是個人玩法，蔡政府以跨層級的「類共犯結構」玩弄國家機密，比扁更膽大妄為；由於非戰時絕對機密只能由總統、閣揆或經其授權的部會首長核定，從蔡英文、蘇貞昌到陳時中都難脫其責。

扁案已經告訴人民：多少罪惡假機密之名以行。若不想等30年才掀開「衛福布」看是否掩蓋了什麼罪惡，就只能靠人民的力量，讓政黨再次輪替。但台北市民要先擔心，陳時中的黑布來了？