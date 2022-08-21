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中介法炸鍋 蔡英文臉書被灌爆 「現在不嗆妳 以後沒機會」

台灣新聞組╱綜合21日電
數位中介法引發民怨，網友留言灌爆蔡英文總統（圖）臉書。(記者黃仲裕／攝影)
數位中介法引發民怨，網友留言灌爆蔡英文總統（圖）臉書。(記者黃仲裕／攝影)

「數位中介服務法」草案爭議大，行政院長蘇貞昌出面「踩煞車」。國家通訊傳播委員會（NCC）前主委詹婷怡昨指出，NCC是一個位階極高的組織，呈現的卻是扭曲及變形的機關。國民黨主席朱立倫說，中介法可以搞網路戒嚴、言論自由倒退，蔡英文總統可不可以正常一點？國民黨呼籲，民進黨政府回頭是岸、退回草案。

中介法引爆網路炸鍋，大量網友留言灌爆蔡總統臉書，包括「現在不嗆妳，以後也沒機會嗆了」、「很怕到時候不能來留言了，所以特地來報到」等，但蔡英文總統至今未表示意見。

NCC發言人翁柏宗昨說，NCC秉持謙虛態度接受各界善意評論，近來民意對中介法草案的反應，足見NCC仍須努力跟各界持續溝通，期望社會不吝給予寶貴意見，以凝聚最大共識。

新北市長侯友宜說，言論自由是人民最基本的權利，「我們要站出來捍衛，我們反對侵害人民言論自由的相關法令」。台中市長盧秀燕指出，網路快速傳播，違法、錯假的資訊如同病毒擴散，讓社會付出許多成本，但人民已從經驗中逐步產生抗體，言論自由才是台灣社會最好的疫苗。

朱立倫說，網路世界有不同意見都予以尊重，民進黨主席蔡英文在野時也是如此，但現在連新竹市前市長林智堅的論文抄襲也能挺到底，所謂的中介法都可以搞網路戒嚴，言論自由倒退，這是什麼時代？

詹婷怡2016年至2019年擔任NCC主委，任內曾提出「數位通訊傳播法」草案，立法院2018年初審通過，被批戕害言論自由，最後未完成立法；詹婷怡當年因被蘇揆怒斥無法管假訊息，最後請辭獲准。沒想到三年之後，NCC捲土重來，重新修訂出中介法，同樣引爆爭議。

詹婷怡昨在臉書貼文表示，歷經她2019年的辭職，看著此事檯面上下相關人事物的嘴臉與發展脈絡，竟有莫名的高度諷刺及荒謬感。

對NCC被行政院煞車就真的煞車，詹婷怡表示，應真正嚴肅面對此議題，先好好確認立法目的到底想要做什麼；對於位階極高、基於法律賦予的組織，「我們曾這麼努力維繫它的格局、定位與執掌，但這樣一個動作呈現，是一個扭曲及變形的機關」。

數位中介法引發民怨，網友留言（圖）灌爆蔡英文總統臉書。(翻攝自蔡英文臉書)
數位中介法引發民怨，網友留言（圖）灌爆蔡英文總統臉書。(翻攝自蔡英文臉書)

蔡英文 國民黨 臉書

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