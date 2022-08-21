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綠稱不強推數位中介法 蘇貞昌：可再溝通

台灣新聞組╱綜合21日電
「數位中介服務法」草案引發輿論反彈，行政院長蘇貞昌定調先踩煞車。(本報料照片)
「數位中介服務法」草案引發輿論反彈，行政院長蘇貞昌定調先踩煞車。(本報料照片)

台灣新聞組╱綜合21日電

「數位中介服務法」草案引發高度爭論，行政院長蘇貞昌定調先踩煞車。蘇昨表示，公聽會是讓各界表達意見，若在實務面、技術面還有待更進一步精緻化，都可好好溝通。

北市前議員羅智強點名立委鄭運鵬是中介法「幕後推手」，鄭運鵬昨說，如果大家對言論自由疑慮較大，他尊重行政院決定。

蘇貞昌說，任何立法過程，從研擬到送立法院，必須有相關當事人、業者，以及各界的意見請教、傾聽，相關部會在研擬法案時會辦公聽會，讓利害關係人、業者和各界表達意見，過程中本來就會有利害的不同，見仁見智；如果在實務面、技術面還有待更進一步精緻化，可以好好溝通，「這是民主成熟運作的過程，我們尊重各部會運作，也請各界繼續指教」。

民進黨立委高嘉瑜說，限縮相關言論會涉及內容審查，恐有未審先判疑慮，相信絕對不是民進黨的本意；問題是現在確實有很多網路詐騙、色情報復、私密影像等問題，中介法應優先處理這些問題，也是民眾期待的。

鄭運鵬說，該法案是因應近兩、三年國內外重大事件，不會影響民眾言論自由，也要保障在網路受迫害、霸凌的可能受害者；如果有更高明、有效、公平性的意見，相信行政院和民進黨立院黨團都很願意採納。網路平台業者及外界可能有各種主張，如果大家現在對言論自由的疑慮比較大，他尊重行政院的決定。

立法院副院長蔡其昌說，NCC並沒有要推，包括行政院都覺得有爭議，「行政院態度比較保守，應該不會推」。民進黨則表示，NCC沒有要強推中介法、沒有限制網路言論自由。

民進黨 詐騙 霸凌

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