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抹紅消基會 陳吉仲未認錯 藍委批囂張傲慢

台灣新聞組／台北21日電
農委會主委陳吉仲對「中華人民共和國的消基會」一事表示，消基會新聞稿內容和檢測結果是否有一致，歡迎大家去了解。(記者彭宣雅／攝影)
農委會主委陳吉仲對「中華人民共和國的消基會」一事表示，消基會新聞稿內容和檢測結果是否有一致，歡迎大家去了解。(記者彭宣雅／攝影)

農委會主委陳吉仲為石斑魚槓上消基會，更將消基會抹紅為「中華人民共和國的消基會」，雖事後姿態放軟，但仍引發譁然。他昨映出席活動受訪時，再度感謝消基會檢驗報告證明台灣石斑魚是高品質、安全的漁產品，強調農委會責任是農產食安、提高農民所得等，與消基會目標一致，但對於外界批評，他只說，大眾可自行去檢視消基會新聞稿。

本報系聯合報報導，陳吉仲表示， 感謝消基會檢驗報告證明石斑魚是高品質的安全漁產品，農委會的責任以保障農產品食安、追求提高農民所得為目標，這與消基會確保食品安全的目標一致，希望大家回到科學根據跟專業，同樣標準也適用檢驗每一個國家。

陳吉仲說，政務官本就要做好每件事，做不好就該負責，照顧農漁民是他最重要目標之一，他之所以強烈捍衛農漁畜產品，就是因為中國大陸並沒有提出數據檢驗報告，只片面通知驗出禁藥就禁止石斑輸入，所以他才會說面對類似議題，應該用國際標準、科學根據來處理，放諸全世界標準皆然。

對於外界批評昨天發言過激，陳吉仲說，各位可以去看消基會長達13頁的新聞稿，除了檢驗報告之外，其他5頁所寫的內容是否跟消基會保護消費者的成立宗旨目標一致，大家可以檢視。

台北中國時報報導，立法院國民黨團總召曾銘宗昨日批評，陳吉仲不認錯是「太囂張、傲慢、霸道」。曾銘宗說，消基會現在以第三方公正人身分，檢證台灣石斑魚沒問題，農委會理應拿檢驗報告去跟對岸據理力爭，但陳吉仲卻不尋思為農漁民解決問題，還反其道而行，回頭先扣消基會紅帽子，搞錯攻擊對象只為了掩飾施政無能。

他指出，陳吉仲與前衛福部長陳時中一樣，都是典型的民進黨政府政務官，施政遇到問題的SOP，不是尋求立即解決問題，反而先框上「抗中」公式政治操作；而不面對問題的結果，就是問題愈來愈嚴重，最後就是農漁民受害。

國民黨立委李貴敏表示，消基會只是把事實講出來，陳吉仲就急著貼紅標籤，已涉及汙衊、詆毀消基會，除非陳能說出具體根據，否則就應該向消基會道歉。

農委會主委陳吉仲對「中華人民共和國的消基會」一事表示，歡迎大家去了解消基會新聞稿...
農委會主委陳吉仲對「中華人民共和國的消基會」一事表示，歡迎大家去了解消基會新聞稿內容和檢測結果。(記者許正宏／攝影)

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