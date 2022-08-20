時空背景不同？這些綠委曾提案保障「謠言的言論自由」

2013年時任民進黨立委林佳龍、蔡其昌、黃偉哲、陳其邁、李俊俋等人，曾提案修正「社會秩序維護法」。（取材自立法院網站）

國民黨 今天質疑，民進黨 政府意圖推動之「數位中介服務法」有戕害言論自由之虞，若政府認定網路資訊不實，可依該法要求網路平台業者加註警示或法院裁罰，甚至斷網。難道民進黨政府又要創造網路新東廠？忘記民進黨立委曾提案修正「社會秩序維護法」，要保障「謠言的言論自由」嗎？

國民黨表示，社會輿論多對「數位中介服務法」表達反對，業者亦表示質疑，呼籲政府切勿橫柴入灶，強渡關山，更呼籲曾提案要保障「謠言的言論自由」的民進黨地方首長參選人，應站出來反對中央粗暴立法。

國民黨表示，民進黨過去已多次利用「社會秩序維護法」法辦網友，現在民進黨政府又可在無法院裁判的情形下，先令平台加註警語。若此法通過，不能討論新竹市前市長林智堅的論文抄襲事件，因為國安局長陳明通親自背書沒抄襲，且總統蔡英文更親自回應「智堅辛苦了」；不能討論台灣人被詐騙集團當豬仔的事件，因為網紅的拯救影片已被外交部說他誤導國人；不能討論中共 飛彈飛越台灣上空，因為國防部說沒飛過領空；也不能討論缺電危機，因為經濟部說沒有缺電。

國民黨說，難道民進黨政府已像喬治歐威爾小說「一九八四」那樣，成為了能夠判定真相的「真理部」，能夠決定民眾該說什麼、不該說什麼？像專制獨裁的明朝皇帝那樣，創建了一個足以監控人民、迫害忠良的網路新東廠？如此一來中華民國還是一個自由民主的國家嗎？

國民黨說，民國102年時任民進黨立委林佳龍、蔡其昌、黃偉哲、陳其邁、李俊俋等人，曾提案修正「社會秩序維護法」，公開指稱「現今言論自由的意識高漲，即使是謠言亦應受到言論自由之保障」。現在這些人分別是民進黨所提名的縣市首長參選人，「數位中介服務法」要破壞言論自由，難道不用站出來說清楚自身立場？難道不該站出來「保障謠言的言論自由」，呼籲中央停止立法？

國民黨指出，該法若通過，還將捐助25億台幣（約8300萬美元）成立公設財團法人，立法委員無從監督，可能成為執政黨染指網路言論的白手套。目前已有多家民間事實查核機構可與業者合作協助判定網路傳言真偽，尚有若干爭議，為何非得將事實查核工作收回由政府或者政府實際掌控的財團法人一把抓？民進黨政府以打假消息為名行管制言論之實，所作所為又與中共「網信辦」有何不同？如此看來，綠共紅共難不成一家親？

國民黨表示，已有「PTT」或「巴哈姆特」等若干平台業者指出，若政府執意立法，等於是逼迫他們關站、或者是禁止所有政治性言論；甚至連「LINE」都質疑，難道政府連民眾所有的私人對話都要納入監管、加註警語？甚至台灣網路暨電子商務產業發展協會（TiEA）、台灣數位媒體應用暨行銷協會（DMA）、台灣數位平台經濟協會（DEAT）等數位產業相關代表性團體也已發表聲明反對立法。

國民黨說，對於如此傷害言論自由、網友及業者都不埋單的惡法，呼籲民進黨政府聆聽民意，回頭是岸退回草案，民進黨立委也應站在人民立場，拒審此案，民進黨縣市首長候選人更應出來表態，呼籲中央政府收回成命。國民黨將堅持與人民站在一起，反對數位中介服務法立法。