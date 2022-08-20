數位中介法暫緩公聽會 蘇貞昌：待多方好好溝通

蘇貞昌（中）說，如果在實務面、技術面還有待更進一步精緻化，都可以好好溝通。（記者余采瀅／攝影）

國家通訊傳播委員會（NCC）18日舉行「數位中介服務法草案」第三場公開說明會， 引爆反彈聲浪，認為法令通過，將限制言論自由；NCC宣布暫緩辦理原訂8月25日的草案公聽會，等各界意見釐清後再行辦理。 行政院長蘇貞昌今到台中永安宮參拜，他表示，辦公聽會讓各界表達意見，如果在實務面、技術面還有待更進一步精緻化，都可以好好溝通。

NCC於18日邀請資訊儲存服務及線上平台服務業者與公協會參加，針對「數位中介服務法草案」發表意見，不少數位平台、數位行銷業者都表示對法令規管的不滿與不安，包含Dcard、LINE 等業者皆發聲，其中LINE表示，這套法令規管範圍納入了LINE「我們很遺憾」，但是若政府要管理所有一對一對話，要加註警語和限制，這將涉及言論管制，以及憲法的機密保障等原則。

許多網友看見這樣的消息，紛紛留言表示「跟中共 越來越像了」、「可憐啊，台灣自由持續倒退」、「紅共還沒來，我們先成為綠共了」。

蘇貞昌表示，任何立法過程，從研擬到送立法院，都必須有相關當事人、業者，以及各界的意見請教、傾聽，而相關部會在研擬法案的時候，舉辦公聽會讓利害關係人、業者，以及各界表達意見，過程中本來就會有利害的不同，見仁見智。如果在實務面、技術面還有待更進一步精緻化，本來就可以好好溝通，「這是民主成熟運作的過程，我們尊重各部會的運作，也請各界繼續給我們指教」。