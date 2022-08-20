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新聞眼／數位中介法NCC揣摩上意 就等蘇貞昌一句話

記者 馬瑞璿
國家通訊傳播委員會（NCC）推動「數位中介服務法」草案，舉行公開說明會。（本報資料照片）
國家通訊傳播委員會（NCC）推動「數位中介服務法」草案，舉行公開說明會。（本報資料照片）

「政府接二連三試圖限制人民網路活動的舉措，已經引起社會相當疑懼，擔心政府正一步步剝奪人民的自由。」「使用網路發表意見、接收資訊是人民的基本權利，這樣的權利不容剝奪。」

這是2013年，當時民進黨主席蔡英文留給馬政府的兩段文字。時空環境已經改變，NCC最近推動「數位中介服務法」草案，引發箝制言論自由的爭議，網友正發起「協尋2013年蔡英文」活動，當年蔡主席的肺腑之言，是否可以提醒如今的蔡總統？

中介法草案6月底推出至今，不過兩個月就被行政院長蘇貞昌急喊踩煞車，主要原因只有一個，就是民眾都不願意「網路文字獄」時代來臨，特別是在選前推動爭議法案，無疑是自砍年輕選票。

台灣確實需要一個管理網路的法令，但NCC只想管控不實言論，草案6月底一推出，學界、立委馬上警示「加註警語」、「成立專責機構」兩大問題。這部法案還有法律扞格問題，按照中介法規定，在台灣沒有落地的他國網路業者，必須要在台灣指定境內代理人，被經濟部修法禁止落地的OTT TV愛奇藝，又該怎麼辦？難道還要按中介法規定，指定愛奇藝進來納管？

NCC已開過三場說明會，學者專家都對中介法提出質疑，但「千言萬語，還不如蘇貞昌一句話」。NCC雖號稱獨立機關，但政策法令推動都揣摩上意，中介法如果要打假，恐怕第一個要在NCC頭上標註「假獨立機關」。

既然是獨立機構，NCC就不該著眼於政治任務，如此倉促舉辦說明會，忽視先前學界、業界看法，即使99%的網民投下反對票，NCC起初還無動於衷，直到19日蘇貞昌的一句話，終於讓NCC緊急煞車。

NCC如此倉促，讓大家對中介法觀感都不好，不僅喪失專業，還沾染更多政治盤算聯想，不只中介法可能胎死腹中，獨立機關的「獨立」恐從人間蒸發。

蔡英文 民進黨

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