數位中介法意見徵詢99%反對 蘇貞昌喊卡暫緩

NCC提出的數位中介服務法草案引發侵害言論自由爭議，行政院公共政策平台投票結果一面倒，超過99%反對該法，行政院長蘇貞昌19日出手踩煞車。（記者曾學仁／攝影）

「數位中介服務法」草案爭議大，行政院長蘇貞昌昨天「踩煞車」，他下午受訪時表示，言論自由是堅持的價值，相關部會要加強溝通，做到大家都能接受才來進行；NCC（國家通訊傳播委員會）隨後宣布，下周公聽會延後召開，虛心接受各界指教，將持續與各界對話。

中介法修法衝擊言論自由，台灣三大數位協會也共同發表聲明指出，中介法應以數位發展為目的，目前法令制定不明，且一部法案要規管多樣態的網路數位業者，納管對象定義又顯模糊，倉促上路恐使業者無所適從，盼主管機關能再與產業、專家及學者多方研議，共同商榷以數位發展為前提的執法可能性，建請暫緩立法上路。

在野黨也同聲反對中介法，國民黨 發言人黃子哲說，蔡政府根本是挑戰人民言論自由的底線，如今連行政院長蘇貞昌都「髮夾彎」，罪魁禍首的NCC主委陳耀祥應該下台負責。

民眾黨、時代力量質疑，中介法宛如「中國式的言論管控」。民眾黨立委蔡壁如說，堅決反對以立法之名、行獨裁之實。時代力量立委王婉諭表示，該草案只管得到台灣境內，對於外來、未在台落地的業者沒有任何管轄權，將嚴重衝擊台灣社群 網路業者，造成「台灣業者苦哈哈、國外業者笑哈哈」的尷尬情形。

國民黨台北市長參選人蔣萬安公開反對數位中介法，桃園市長參選人張善政邀請對手鄭運鵬，一起反對這部法律，守護台灣網路言論自由。

中介法爭議太大，連執政黨內都有異議，民進黨 立委高嘉瑜昨在臉書貼出「自由時代」雜誌總編輯鄭南榕照片，表示「言論自由絕對是所有民進黨人都該誓死捍衛的」。不過，民進黨台北市長參選人陳時中說，他和高嘉瑜立場一樣要誓死捍衛言論自由，但該法應不妨礙言論自由又要有管理，預料強度不會很強，扣帽子討論法案方式不好。

NCC日前舉辦三場說明會，各界質疑聲浪不斷，NCC原訂8月25日公聽會已確定延後召開。行政院官員說，中介法各界疑慮深、仍需多方溝通，蘇貞昌因此定調「修法踩煞車」；但NCC是獨立機關，只能從政院的角度建議，要由NCC做最後決定。

中介法引發網友大反彈，PTT（批踢踢實業坊）直言，中介法若納管非營利組織，「PTT形同關站」；就連公共政策網路參與平台的中介法草案意見徵詢頁面，99%的網友都投下反對票。

對業者而言，中介法要求下架違法內容，但實務上如何認定違法，本身將是一大問題；中介法還規定，法院還沒有裁定訊息是否違法前，政府單位有權加註警語，對隱私、個資帶來非常大風險，專家學者期期以為不可。