為2024年暖身？陳建仁高薪請假輔選 藍：月薪50萬應民進黨付

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（中）和桃園市長鄭文燦（右）19日拍定裝照，但自稱「桃園鐵三角」的新竹市前市長林智堅卻未現身，反倒是前副總統陳建仁（左）以小英之友會榮譽總會長身分現身，為鄭運鵬站台輔選，引發關注。（記者許正宏／攝影）

前副總統陳建仁接下民進黨 台北市長參選人陳時中 競選總部榮譽主委後，不僅在北市頻繁輔選，近期公開行程遍布新北、基隆、桃園，引發議論「為2024年暖身」。台北市議員王鴻薇質疑，陳建仁領中研院特聘研究員高薪，卻在上班時間輔選；陳建仁昨說，他參與的輔選行程多是晚間或周末，若是上班時間，都有依規定向中研院請假。

中研院表示，陳建仁請假程序皆合乎規定。監察院人士表示，陳建仁若無兼任行政工作，的確不在「公務人員行政中立法」規範內，但頂著公務人員身分跑輔選，顯有遊走法律灰色地帶之嫌。

至於陳建仁待遇，知情人士指出，當年教育部 前部長吳茂昆以中研院院士回聘中研院特聘研究員，月薪達50萬元台幣（約1萬6600美元），陳建仁同樣具院士身分，「地位不輸吳茂昆」，且2020年已放棄卸任副總統禮遇，中研院基於尊重，給予的待遇是同等級的。

不過，民進黨人士表示，陳建仁若近50萬台幣月薪，待遇已是總統等級，如此高薪縱使有請假，但輔選頻率太高，會有觀感不佳的問題，仍須審慎以對。

國民黨發言人白喬茵說，陳建仁沒有研究成果，只有輔選行程，月薪50萬台幣應該由民進黨出錢，不應該是全民埋單；奉勸民進黨政府不要把學者當工具，更不要為了陳建仁的總統夢，汙染了中研院。

政治評論員李正皓表示，公務人員行政中立法界線仍十分模糊，公務員陪同長官視察市政或出席助選活動等，類似亂象行之有年，應該在法律中訂定明確規範與罰則，以杜絕陋習。