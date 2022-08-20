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為2024年暖身？陳建仁高薪請假輔選 藍：月薪50萬應民進黨付

台灣新聞組／台北20日電
民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（中）和桃園市長鄭文燦（右）19日拍定裝照，但自稱「桃園鐵三角」的新竹市前市長林智堅卻未現身，反倒是前副總統陳建仁（左）以小英之友會榮譽總會長身分現身，為鄭運鵬站台輔選，引發關注。（記者許正宏／攝影）
民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（中）和桃園市長鄭文燦（右）19日拍定裝照，但自稱「桃園鐵三角」的新竹市前市長林智堅卻未現身，反倒是前副總統陳建仁（左）以小英之友會榮譽總會長身分現身，為鄭運鵬站台輔選，引發關注。（記者許正宏／攝影）

前副總統陳建仁接下民進黨台北市長參選人陳時中競選總部榮譽主委後，不僅在北市頻繁輔選，近期公開行程遍布新北、基隆、桃園，引發議論「為2024年暖身」。台北市議員王鴻薇質疑，陳建仁領中研院特聘研究員高薪，卻在上班時間輔選；陳建仁昨說，他參與的輔選行程多是晚間或周末，若是上班時間，都有依規定向中研院請假。

中研院表示，陳建仁請假程序皆合乎規定。監察院人士表示，陳建仁若無兼任行政工作，的確不在「公務人員行政中立法」規範內，但頂著公務人員身分跑輔選，顯有遊走法律灰色地帶之嫌。

至於陳建仁待遇，知情人士指出，當年教育部前部長吳茂昆以中研院院士回聘中研院特聘研究員，月薪達50萬元台幣（約1萬6600美元），陳建仁同樣具院士身分，「地位不輸吳茂昆」，且2020年已放棄卸任副總統禮遇，中研院基於尊重，給予的待遇是同等級的。

不過，民進黨人士表示，陳建仁若近50萬台幣月薪，待遇已是總統等級，如此高薪縱使有請假，但輔選頻率太高，會有觀感不佳的問題，仍須審慎以對。

國民黨發言人白喬茵說，陳建仁沒有研究成果，只有輔選行程，月薪50萬台幣應該由民進黨出錢，不應該是全民埋單；奉勸民進黨政府不要把學者當工具，更不要為了陳建仁的總統夢，汙染了中研院。

政治評論員李正皓表示，公務人員行政中立法界線仍十分模糊，公務員陪同長官視察市政或出席助選活動等，類似亂象行之有年，應該在法律中訂定明確規範與罰則，以杜絕陋習。

民進黨 教育部 陳時中

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