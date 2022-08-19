趙少康：蔡英文若推「數位一言堂」 人民一定走上街頭

中廣董事長趙少康說，蔡英文總統敢推數位一言堂，人民必定抗爭到底。（取材自趙少康臉書）

中廣董事長趙少康 在臉書 表示，蔡政府現在企圖「數位中介服務法」納管Dcard、YouTube、Facebook等社群平台，要求平台「不刪假訊息最高罰500萬（台幣，下同）」，比社維法的「假訊息最高罰300萬」還要誇張。可以想見，未來平台為了避免爭議，一定被警告就刪文，根本把言論自由破壞殆盡，這種「數位一言堂」絕對是史上最惡法。

趙少康指出，2013年面對納管網路言論的「電信法第九條」爭議，蔡英文 總統還大動干戈，在臉書上說「使用網路發表意見、接收資訊是人民的基本權利，這樣的權利不容剝奪」，怎麼當了總統後，不只關閉沒收中天新聞台，還大搞言論恐怖，封殺不同意見。

趙少康表示，綜觀疫情、能源、外交、治安，蔡英文沒有一項搞好，民怨四起，從Dcard、YouTube、到Facebook對蔡政府都是罵聲一片，蔡政府乾脆一不做、二不休統統納管，真是「綠能，你不能」。也難怪網路會用「蔡近平」諷刺當今政府，只想問2013年蔡英文口中的「民主自由的信念」，如今安在？

趙少康感嘆，蔡政府執政後，用社維法送辦謠言罪的數量暴增數十倍，還有7成的案件是警察機關主動查處，最後不罰的案件超過8成，這很明顯就是蔡政府以「打假訊息」之名，行「箝制言論」之實，如果要辦假訊息，從過去抹紅BNT、PTT認知作戰等各種假訊息都出自民進黨之手，蔡政府應該先把自己人統統罰過一遍。

趙少康說，民主可貴在於容納異見，奉勸蔡政府懸崖勒馬，把髒手伸出網路外，想博一個好名聲靠的是做實事，不是不准人民說話，如果一意孤行推動數位中介服務法，人們一定會走上街頭抗爭到底。