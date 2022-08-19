誰管人民？ 柯文哲「卡蛋」8年 換蔡政府卡他

原訂2015年啟用的大巨蛋，延宕八年完工後，只見證了東區的沒落。當初意氣風發卡蛋的柯文哲，如今陰險盤算卡柯的蔡政府，都充滿權力的驕態；而人民的期待與需要，被放在哪裡？（本報資料照片）

在台灣，興建中的工程何時能完工，完工的工程何時能啟用，永遠是個謎。像耗時20多年花掉3000億元（台幣，下同，約100億美元）的核四，像歷經十年耗費300多億的大巨蛋，像傳說中只到八堵的基隆捷運，都是如此。原訂2015年啟用的大巨蛋，在被台北市長柯文哲 卡了近八年之後，總算擇定今年10月試營運；誰料案子送到中央，卻被內政部 卡了一年多。柯文哲下台前，將無緣看到大巨蛋開幕啟用。

從近期台北市府與內政部的交鋒砲火，大巨蛋的消防審查，已然變成了首都市長選戰攻防的一環。蔡政府意圖利用「卡柯」，幫陳時中 蓄積彈藥，在選戰中取分。因此，北市府去年四月就把大巨蛋的防火避難層審查申請送到中央，等了一年，卻石沉大海。內政部次長花敬群反脣譏柯，說北市府自己不好好說明「防火避難層」定義，因此「市府要打屁股」。很顯然，北市府準備不周授人以柄，而蔡政府刻意的冷漠和卡關，也根本不把為民服務或行政效能放在眼裡。

在北市府補件說明後，兩個月過去，大巨蛋的消防審查仍然卡關，因為內政部又出了新招。近期，內政部消防署審查大巨蛋防火避難性能時，刻意提高審查委員人數，提出了60多項缺失需要改進。更狠的是，一名未出席審查會的委員，事後以書面審查方式又提出20多項缺失，使大巨蛋待改進的消防缺失驟增至80多項。柯文哲為此大動肝火，指責內政部是故意拖延，為了政黨利益，犧牲國家利益。

柯文哲的指控，並非無的放矢。內政部的大巨蛋審查未過，消防缺失一籮筐，陳時中馬上跳出來舉行記者會，並提出「保證安全，體育優先，公布檔案」等三大保證，保證一定讓大巨蛋舉行棒球賽事。花敬群作球，陳時中立刻接個正著，真是投捕無間。事實上，大巨蛋的審查申請案在內政部拖了16個月，不就是在等陳時中卸下防疫指揮官職務，以便上陣「打柯」？這些，都是蔡政府規畫好的戰略，一步步照劇本演出。

每到選舉，就是政治人物花招百出的季節，各種甜美的承諾、惡毒的指控都傾籠而出。八年前，在民進黨支持下當選的柯文哲，就玩過同樣的遊戲，把大巨蛋打成十惡不赦、官商勾結的弊案。而今，柯Ｐ口中所謂的「五大弊案」，包括松菸文創、美河市、三創園區、雙子星，除掀起人心一陣滾燙，又打出什麼弊？可悲的是，明明可以憑法理及公權力要求廠商改善的大巨蛋，柯文哲一陣發威後，卻陷在「會唱高調，無能執行」的窘境。等柯文哲想通了，最後還遭民進黨倒打一耙，目的就是要市民留下柯Ｐ無能的印象，先毀他日後參選總統的形象。至此，柯文哲對自己卡蛋八年，難道沒有一絲後悔？他又想通了什麼？

一項公共建設的成敗，除了取決於主事官員的無私與廠商的責任感，更需要藉由過程的透明引入社會的監督。如此，才能透過反覆的修正臻於完善。但從大巨蛋及核四的建建停停看，卻是政治人物為了一己的利益或光環從中作梗，毫無目的地阻撓。其結果，是人民被弄得興味索然，而虛擲的公帑和浪費的時光已無法追回。陳時中批評「台北停滯太久」，但其中有多少是民進黨的政治私心作祟，從大巨蛋案看，已一目了然。

坐落在不該的台北市中心的大巨蛋，延宕八年完工後，只見證了東區的沒落。當初意氣風發卡蛋的柯文哲，如今陰險盤算卡柯的蔡政府，都充滿權力的驕態；而人民的期待與需要，被放在哪裡？