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蔡英文輔選祭出中央建設 喊話「贏回宜蘭 民進黨就贏」

記者林佳彣、戴永華／宜蘭19日電
選前100天，蔡英文總統18日到宜蘭授戰旗，大讚縣長參選人江聰淵有能力，積極促成爭取高鐵等建設、全國率先推動「班班有冷氣」，但馬上遭藍營縣議員回嗆批評所言並非事實，要江聰淵不要提供錯誤訊息矇騙總統，陷總統於不義。（記者戴永華／攝影）
選前100天，蔡英文總統18日到宜蘭授戰旗，大讚縣長參選人江聰淵有能力，積極促成爭取高鐵等建設、全國率先推動「班班有冷氣」，但馬上遭藍營縣議員回嗆批評所言並非事實，要江聰淵不要提供錯誤訊息矇騙總統，陷總統於不義。（記者戴永華／攝影）

選舉倒數一百天，蔡英文總統下令全黨總動員後，18日輔選首站就前往被綠營視為「民主聖地」的宜蘭，她要求民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵「贏回宜蘭」，因為「宜蘭贏、民進黨就贏」；蔡總統並暗酸宜蘭縣長林姿妙「面對質疑就閃躲」，不像江聰淵選擇勇敢面對。對此，宜蘭縣長林姿妙回應，她簡單做人、認真做事，相信選民的眼睛都是雪亮的。

為了拉抬江聰淵選情，蔡英文指出，她來到宜蘭路上，看到很多攻擊江聰淵的看板，她覺得很不捨，江聰淵選擇勇敢面對、交代清楚，不像對手面對質疑就閃躲；江聰淵清白誠實，請大家還給他一個公道，大家團結贏回宜蘭。

蔡英文說，她肯定江聰淵在宜蘭市長任內表現，中央為了解決宜蘭交通問題，決定要做鐵路高架及高鐵延伸宜蘭，這些建設是江聰淵與立委陳歐珀所積極促成；「班班有冷氣」也是從江聰淵的宜蘭市開始，行政院長蘇貞昌覺得很好才納入重要政策，全國一體來做，今年4月全面完成實施，中央地方將聯手加速推動建設，「讓江聰淵當選，中央建設才能在宜蘭快速展現」。

江聰淵說，他要重啟進步引擎，面對中國的施壓，大家要當國家領導人後盾，勇敢攜手前進。

不過，國民黨縣議員黃琤婷批評，蔡總統涉嫌行政不中立，林姿妙在上次參選時就提出爭取高鐵延伸到宜蘭，還一度被對手陳歐珀反譏「要規畫到外太空都可以」，如今爭取到建設了，功勞全變江聰淵？至於班班有冷氣，羅東鎮比宜蘭市更早推動，也更早完成。

黃琤婷質疑，蔡英文到宜蘭站台所言內容，有可能是江聰淵競選團隊提供的不實資訊，不應該陷總統於不義，蔡英文到底是否真的關心了解宜蘭？還是為了選舉才到宜蘭講選舉話？

蔡英文 民進黨 太空

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