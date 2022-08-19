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民進黨「黨國合體」輔選 昔批國民黨今複製

記者 戴永華、林政忠
選舉倒數100天，蔡英文18日到宜蘭授旗給競選團隊，呼籲團結支持江聰淵「贏回宜蘭」。（記者林佳彣／攝影）
選舉倒數100天，蔡英文18日到宜蘭授旗給競選團隊，呼籲團結支持江聰淵「贏回宜蘭」。（記者林佳彣／攝影）

選舉倒數第100天，蔡英文總統起手式下令全黨總動員，輔選首站則大軍開拔宜蘭縣，定調「宜蘭贏、民進黨就贏」。但蔡英文18日不公開慰問蘇澳基地官兵行程，卻大張旗鼓輔選民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵，民進黨表面高喊「抗中保台」，骨子裡仍是「選舉優先」。

宜蘭縣長年由民進黨執政，能夠翻轉「綠地變藍天」，前後有國民黨前縣長呂國華與現任縣長林姿妙，呂國華當了一屆四年，2009年爭取連任時被民進黨對手林聰賢打敗，成為蔡英文任黨主席後，藍綠氣勢翻轉的關鍵一戰。

2022大選，民進黨訴求國民黨縣長在宜蘭沒有連任的紀錄，傾全黨之力要拉下林姿妙；蔡英文昨以總統之姿大酸林姿妙「面對質疑就閃躲」，恐讓官司弊案再成宜蘭選戰焦點。

宜蘭被視為民主聖地，輸掉宜蘭是民進黨奇恥大辱，蔡英文將宜蘭列為輔選首站，可見收復宜蘭的決心。國民黨要打下宜蘭談何容易，林姿妙今年3月間遭檢廉偵訊約談，深陷弊案風波，黨主席朱立倫今年4月把林姿妙列入首波提名名單，新北市長侯友宜也多次與林姿妙連線，全黨力守宜蘭灘頭堡。

民進黨固然有執政優勢，但大打總統牌真的有效？呂國華爭取宜蘭縣長連任時，當時馬英九總統親征宜蘭11次，開票結果不如人意，候選人本身勤跑貼近民意，提出的政策能否獲得支持，才是勝選王道。

為了拉抬江聰淵，蔡英文昨稱爭取高鐵延伸宜蘭及鐵路高架化建設是江聰淵積極促成的，很多宜蘭人可能聽不進去，此一重大建設經過多任縣長努力爭取，尤其是在林姿妙任內定案，功勞無法全歸江一人；蔡還說「班班有冷氣」也是江聰淵擔任宜蘭市長最早做，但宜蘭市落後羅東鎮一個學期。

行政資源固然是民進黨的執政優勢，但黨國機器合體輔選，將被質疑行政不中立，民進黨在野時批判國民黨執政黨國不分，難道如今要在完全執政的民進黨複製貼上？

民進黨 蔡英文 國民黨

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