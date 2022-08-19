被判不當黨產 中投、欣裕台156億充公

不當黨產處理委員會認定中投、欣裕台公司為國民黨附隨組織，處分應將持有的全部股權移轉為國有，國民黨不服提行政訴訟救濟，台北高等行政法院判決國民黨敗訴，國民黨行管會主委邱大展（右）、中投暨欣裕台董事長陳樹（左）等人在律師的陪同下召開記者會，表達將會上訴到底。（記者許正宏／攝影）

不當黨產處理委員會認定中央投資 、欣裕台公司為國民黨 附隨組織，六年前處分國民黨應將持有這兩家公司全部股權移轉為國有，共約156億元（台幣，下同，約5.2億美元）資產全數充公。國民黨不服提行政訴訟，但大法官前年宣告黨產條例合憲，台北高等行政法院昨天判國民黨敗訴，可上訴。

國民黨秘書長黃健庭對此表示遺憾，強調會繼續上訴；他說，國民黨已說明要捐出黨產，但黨產會無限擴大認定沒收黨產、黨史，違反法治國原則，「國際上沒有任何一個國家可以用這樣的方式來追殺、迫害、清算競爭對手」。

北高行指出，國民黨在1953年至1972年預算 皆仰賴政府補助收入，比率占每年收入五至九成，大多數年度超過八成，黨費收入僅占2%至4%，預算累計不足額達2億3519萬餘元。

北高行認為，國民黨於1971年以張心洽等自然人名義出資3500萬元成立中投公司，事後再增資1.65億元，共計2億元的股權出資，不是來自於黨費、政治獻金、捐贈競選經費、競選費用補助金及孳息等符合政黨本質的正當財產。

北高行指出，中投公司之後資本增加，也是來自於不當財產盈餘轉增資，並非正當財產，認定國民黨持有中投公司股權，屬於不當取得財產；另欣裕台公司資產全來自中投公司，也屬於不當取得財產。

國民黨行管會主委邱大展表示，投資中投的第一桶金之資金來源於1946年、1948年中間兩次發動之黨員特別捐，以其中款項撥發地方充作事業資金，並以後來遷台資產為基礎，續行經營黨營事業，怎能因2016年所立之黨產條例，溯及既往推定國民黨黨營事業皆為不當之財產？