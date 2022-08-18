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選戰倒數百天 藍推侯友宜、盧秀燕「最強母雞」拚連任

記者劉宛琳、張睿廷／台北18日電
國民黨中常會17日通過提名新北市長侯友宜（左）、台中市長盧秀燕（右）競選連任，黨主席朱立倫（中）推崇兩人是最強母雞。（記者曾吉松／攝影）
國民黨中常會17日通過提名新北市長侯友宜（左）、台中市長盧秀燕（右）競選連任，黨主席朱立倫（中）推崇兩人是最強母雞。（記者曾吉松／攝影）

九合一選舉倒數100天，國民黨中常會昨通過提名新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕競選連任，黨主席朱立倫形容是「兩隻最強的母雞」。被問到是否擔心民進黨用「抗中保台」操作選舉，盧秀燕強調，抗中保台是每位首長的責任，不是哪個政黨的專屬權利；侯友宜則呼籲要團結面對，讓選民做選擇。

盧秀燕強調，抗中保台是每一個國民、每一位首長，是中央和地方首長的共同責任，不是哪一個人或哪一個政黨的專屬權利，也不應該用此來操弄選舉。她相信民眾的眼睛是雪亮的，不管是抗中保台還是疫情或是災變，相信國民黨的縣市長會以全力守護自己的城市和民眾，「我們不擔心」。

侯友宜坦言，在選舉過程當中，當然有一些議題是要去面對和回應的，但為國家、人民努力做事，才是市長應盡的本分；民主最可貴的，就是透過選舉的投票行為，讓選民們針對連任者或競爭者對市政的嫻熟和落實度做出選擇，每一位都有責任把市政做好並清楚報告政見，讓選民來做判斷。

如何看這次選情？盧秀燕說，「人在做、天在看」，現任有14個國民黨縣市長，都表現很好，過去三年半的執政成績，是尋求連任及新參選的縣市長最重要的本錢，台灣是開放自由民主的社會，民眾一定會做出公正的選擇。

侯友宜強調，尤其連任者，一定要針對這幾年工作的推動上還有哪些不夠，不斷反省檢討，讓選民來做檢驗；唯有好好做事，為人民拚一個好日子，讓市民能夠感同身受，才能贏得選舉。

至於接下來全台輔選工作，侯友宜表示，市政是他最重要根本；盧秀燕也說，會以市政為主，她也會善盡選舉和選務責任，向民眾推薦最好人才。

民進黨參選人林佳龍昨再喊話「若侯友宜接受提名、當選，就要做好做滿，我已經簽名了。」侯友宜表示，不會簽署綠營民代要求的「做好做滿」承諾書，但將來會與民進黨參選人林佳龍辯論市政。

國民黨中常會17日通過提名新北市長侯友宜（左）、台中市長盧秀燕（右）競選連任。（...
國民黨中常會17日通過提名新北市長侯友宜（左）、台中市長盧秀燕（右）競選連任。（記者曾吉松／攝影）

侯友宜 國民黨 民進黨

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