選戰倒數 綠北北桃破局？蔡攜中、龍同台 鄭運鵬獨奮戰

民進黨17日舉行支持18歲公民權宣誓記者會，蔡英文總統（前排右五）與台北市長參選人陳時中（前排右四）、新北市長參選人林佳龍（前排右六）、桃園市長參選人鄭運鵬（前排左五）一同出席。（圖：台北市攝影記者聯誼會提供）

年底九合一選舉及憲法修正案公民複決將於11月26日投票，選戰倒數100天。民進黨 主席蔡英文表示，進入選戰倒數100天，要行政團隊、選戰團隊動起來，民進黨昨也在全代會後首度安排雙北參選人陳時中 、林佳龍與蔡英文總統大合體，但幾乎同一時地，另一場桃園市長參選人鄭運鵬提名記者會，就略顯孤軍奮戰。

民進黨放棄大好的北北桃連線造勢機會，生活圈緊密連結的雙北與桃園成了最遠的距離，也宣告原先「北台灣一體」選舉策略已破功。民進黨起初對年底選戰構想，即是由台北陳時中、桃園林智堅 扮演北台灣「雙箭頭」，以區域聯防帶動北台灣整體選情；林智堅轉戰桃園時也數度提及，桃竹要採聯合競選概念。但這一切，從論文案風暴後變了調。

儘管蔡英文定調，要全黨捍衛林智堅清白，但實際行動者卻少之又少。在北部參選人眼中，林智堅儼然從原本民進黨宣傳的「隔壁來的明星」，變成了「熟悉的陌生人」，縱使換上鄭運鵬，但鄭身為黨內至今唯一力挺論文清白的立委，相關衝擊效應依舊存在。本該對外築起的城牆，如今防禦對象成了黨內同志。連蔡英文昨天宣布各區域選戰總督導，都是以「桃竹竹苗」為畫分，雙北並未納入其中。

黨內對論文案有異議，利益是主要考量，表達對論文案擔憂最多的當屬英系，其派系主力集結在台北市，陳時中更是20年來民進黨最有機會拿下首都的參選人。目前內部民調顯示，陳時中在這波風暴中尚未受明顯影響，但對論文案衝擊仍是高度戒備，台北、桃園兄弟登山各自努力，已成必然趨勢。

原本同樣主打與桃園聯合競選的新竹市，這幾天，沈慧虹先前常掛在嘴邊的「智慧連線」不見了，在臉書更貼出與林智堅關係漸行漸遠的鄭宏輝合照，選戰主軸也出現微妙轉變。尋求新竹在地綠營大整合，已成當前要務。