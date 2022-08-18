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黑白集／鄰佳龍新北選假的？只為綁死侯友宜

黑白集

民進黨在新北市議會上演鬧劇，一群議員拿著「半途烙跑」的牌子，圍著要侯友宜簽下「第四屆市長做好做滿聲明書」。笨蛋！這種招術，只會讓人想到「落跑堅」和「落跑中」，不是嗎？

侯友宜四兩撥千斤說，我現在才「第三屆」，怎麼簽？國民黨則吐槽，這好像在給林佳龍漏氣，說他輸定了。的確，誰在選假的，民眾一望即知：說侯友宜會落跑，不如說林佳龍才是志不在新北。民進黨處心積慮想把侯友宜綁死在新北，就是怕他2024參選總統，成為綠營心腹之患。但選戰還未正式開打，就出這招，根本上錯菜。

林佳龍說過24次不選新北，最後仍被蔡英文硬塞到這裡，其無奈可想而知。因此他採取了一種奇怪的策略，聲稱以「齊柏林」式的鳥瞰，提出洋洋灑灑20大願景、百項具體政見，全都誇張地加上一個「大」字。諸如：治安大放心、運動大健康、文化大復興、族群大和諧、正義大轉型等。看這氣勢，就知道林佳龍在預為總統之路鋪陳，哪會在乎新北這種在地格局？

國民黨遲至17日下午才正式拍板提名侯友宜，林佳龍馬上緊迫釘他：「不要落跑選總統。」看來，林佳龍參選新北的唯一目的，就是要逼出侯友宜「做好做滿」的承諾，並不在乎自己是否當選。

如果林佳龍是選假的，新北市民還能怎麼選擇？

侯友宜 國民黨 民進黨

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