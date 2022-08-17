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黑白集／讚蔡英文「最會選舉」 陳水扁自嘆弗如

黑白集
前總統陳水扁評蔡英文（前右）挺林智堅（前左）「賭很大」。（本報資料照片）
前總統陳水扁評蔡英文（前右）挺林智堅（前左）「賭很大」。（本報資料照片）

林智堅抄襲案動搖「黨本」，民進黨對最高領導出現雜音。陳水扁意外送暖，大讚蔡英文是全黨「最會選舉」之人，「比我還會」；並稱許她決策明快，讓桃園止血。阿扁看似遙送定心丸，但他評價小英挺堅「賭很大」，倒是暗洩弦外之音。

阿扁談及他在總統任內處理高雄議長賄選案，經黨內合議，決定不硬拗護短，支持檢調查賄不分藍綠。他話鋒一轉，稱總統率先挺堅「賭很大」，借古諷今，點破現在民進黨是一言堂，護短不惜與社會主流價值對抗。

談到「最會選舉」，陳水扁當總統，還得向財團募款豢養派系；而蔡英文直接將國營事業等錢母金雞分封，令派系伏地表忠。難怪阿扁強調「選對會是她在操盤欸」，表示甘拜下風；畢竟，阿扁遭遇過紅衫軍社會良心反撲，他說小英挺堅「賭很大」，半是提醒也半是諷刺。

蔡英文多會選舉，阿扁親身見證。小英爭大位，與貪腐阿扁徹底切割；連任時碰到賴神爭位，她便親赴台南緊握扁媽雙手。連任後，英系立馬提案修會計法，推動國務機要費除罪化，其拉攏熱勁超車主張特赦的賴清德。英系提案，新潮流排議程，兩系競逐權力交班，阿扁如願「除罪」，便不好再站邊賴神。

蔡英文已臻諸法皆空境界，無怪阿扁自嘆弗如。騙徒惺惺相惜，見證民進黨執政的墮落慣性。

蔡英文 民進黨 陳水扁

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