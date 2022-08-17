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民調：蔡英文聲望跌7個百分點 僅46%對國安團隊有信心

台灣新聞組／台北17日電
美國聯邦眾議院議長裴洛西(左)訪台，美方強大加持下，蔡英文總統(右)的聲望竟不升反降，重挫7個百分點。（圖：總統府提供）
美國聯邦眾議院議長裴洛西(左)訪台，美方強大加持下，蔡英文總統(右)的聲望竟不升反降，重挫7個百分點。（圖：總統府提供）

台灣民意基金會昨天公布最新民調顯示，蔡英文總統的支持度較上月下挫七個百分點，不過贊同蔡英文施政者，仍比不贊同者多五個百分點；民眾對國安團隊信心的民調也顯示，有四成六對蔡英文所領導的國安團隊有信心、四成三沒信心；同時，民進黨的支持度也下挫四個百分點。

蔡英文總統支持度較上月下滑7個百分點。（圖：台灣民意基金會提供）
蔡英文總統支持度較上月下滑7個百分點。（圖：台灣民意基金會提供）

本報系聯合報報導，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，當美國眾議院議長裴洛西來台以及中國大陸空前大規模軍演之時，依傳統經驗，蔡英文在強大外力加持下，聲望應扶搖直上才對，不升反降這是一個非常離奇的現象，也恐怕是史上第一次。

民調細項指出，18.8%民眾非常贊同蔡英文處理國家大事方式，26.9%還算贊同，19.6%不太贊同，21.1%一點也不贊同，13.5%沒意見、不知道或拒答。總結共有四成六基本上贊同蔡英文處施政，四成一不贊同。

游盈隆分析，裴洛西訪台受到台灣社會熱烈歡迎，民調發現已證實，效應非常正面，這是美國因素使然；中國大規模環台軍演，絕大多數台灣人對這些舉動反感，照常理會轉化成「鞏固領導中心效應」，因此在美國與中國兩大因素相激相盪之下，蔡英文聲望應扶搖直上才對。

 游盈隆說，何況「安倍遇刺效應」餘溫猶存，在雙重甚至三重強大外部效應下， 蔡英文聲望反而逆勢重挫七個百分點。唯一的可能是內部因素凌駕外部因素，一個可能是國人不滿意蔡英文的國安領導表現，另一個就是喧騰一個多月的「林智堅論文門案」。

游盈隆指出，過去兩個多月，蔡英文像坐雲霄飛車一樣，聲望起伏很大。6月總統聲望四成七，7月五成三，8月四成六，這類經驗並不多見。如果這次問題出在內部，那麼問題肯定不單純，也許很棘手，蔡英文的社會支持基礎是否已發生嚴重腐蝕現象，值得進一步檢視。

台北中國時報報導，至於民眾被問到，如果有一天大陸出兵攻打台灣，相不相信美國會派兵協防台灣？結果顯示，有四成四相信如美軍會協防台灣，四成八不相信。游盈隆說，俄烏戰爭後，不相信美軍會協防台灣的人飆升到五成四以上，相信會協防的只剩不到三成五。如今解放軍環台軍演後，對美軍協防的信心反而回到四成四，比兩個月前高約四個百分點，比5個月前高約10個百分點，更是今年台灣人對美軍信心最強的時刻。

另方面，在政黨支持度部分，該民調顯示，當民眾被問到最支持哪個政黨時，30.2％選擇民進黨，16.5％選擇國民黨，13.4％選擇台灣民眾黨，2.1％選擇時代力量，33.9％沒特別支持哪一個政黨。相較於上個月的數據，民進黨下挫四個百分點，國民黨略增1.6個百分點，民眾黨下滑1.5個百分點，中性選民陡升5.8個百分點，為近四個月最高。

游盈隆認為，林智堅退選到目前為止還沒止血，因為還有陳明通與新竹市長參選人沈慧虹的問題。沈慧虹就是林智堅的影子，肯定會波及新竹市長的選舉。

蔡英文 民調 民進黨

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