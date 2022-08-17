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林佳龍：陳明通指導的論文如有問題 應坦然面對

台灣新聞組／台北17日電
林智堅的「論文門」持續延燒，民進黨新北市長參選人林佳龍（圖）表示，陳明通指導的論文如果有問題，應該坦然面對。（記者陳正興／攝影）
林智堅的「論文門」持續延燒，民進黨新北市長參選人林佳龍（圖）表示，陳明通指導的論文如果有問題，應該坦然面對。（記者陳正興／攝影）

新竹市前市長林智堅的「論文門」持續延燒，民進黨新北市長參選人林佳龍說，該爭議至今仍餘波盪漾，確實影響選情；至於陳明通是否該請辭國安局長？林佳龍說，陳明通所指導的論文如果有問題，應該坦然面對，讓事實說話，給學校多一點空間；該事件仍在發展中，但受到檢驗都是合理的，讓事實更充分呈現，利害關係人也有責任協助社會釐清事件。

陳明通和林佳龍是學長、學弟關係，兩人都曾受教於台大政治學權威胡佛，林佳龍形容兩人都是「佛門子弟」。林佳龍說，陳明通經過嚴格的學術歷練，陳指導學生的風格亦師亦友、你兄我弟，比較像「co-work（共同工作）」，但每一個案子都要個別去檢視，不能一概說每個案子都有問題或都沒問題。

他表示，在選舉中，大家都會用較高的標準去檢視，就讓事實說話，給學校多一點空間，學術上則依程序處理，若不服可走申訴程序，社會才會往前進。若每次都各說各話，那問題一發生，社會就會撕裂、兩極化，他始終認為危機就是轉機，政治可以當成社會學習的過程，但「走過迷霧，就能看到隧道的光」。

在野黨要求陳明通下台，林佳龍說，每人心中都有一把尺，公私界線很難一概而論；國家安全有一定機制，蔡英文總統是國安系統出身，幾次危機應變都處理得很好，他相信總統的判斷。

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬昨天參加廣播節目錄音，他說，很早聽過助理代寫的說法，也問過林智堅有沒有可能？林說不可能。他表示，最近幾次跟林智堅一起開論文說明會，全部都是直播，講出去的話收不回來，最後結果會共同承擔，「本來就沒有我不共同承擔的空間」。

國安局長陳明通不再應聘於台大兼課，民進黨昨天沒有評論，但黨內派系正反意見並存。民進黨立委郭國文說，陳明通身為國安局長，與教職相較，可能要更重國安事務，尤其國際情勢緊張，是到了必須二擇一的時候，可以理解陳明通有其使命感。民進黨立委陳亭妃說，解放軍不斷軍演，國安局角色愈來愈重要，需要主動釐清目前國際情勢，本來台大在每年這時候就是決定是否續聘。其他派系人士指出，在台大沒證明陳明通有明確學術違失前，都不會主張陳明通下台，將充分尊重蔡英文總統職權，且據了解，蔡總統目前並無撤換陳明通國安局長一職打算。

民進黨 林智堅 蔡英文

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