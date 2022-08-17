陳明通不再應聘 台大學倫案照審 「不在職者也適用」

國安局長陳明通新學年已不在台大兼課，但學倫案「不在職者也適用」，台大學倫審定委員會仍會處理。(本報資料照片)

新竹市前市長林智堅 台大國發所論文因抄襲遭撤碩士學位後，其指導教授、國安局長陳明通也被檢舉涉嫌違反學術倫理。台大昨天證實，陳明通已婉拒新學年繼續兼課，「不再應聘」；陳明通雖已非台大教師，但學倫案「不在職者也適用」，仍會由學倫審定委員會處理，並將最終結果報教評會核定。

林智堅論文案爆發後，陳明通遭指擔任國發所教授期間，指導的學生論文產量驚人，又多收政治人物為學生，被質疑是論文量產工廠。台北市議員王鴻薇日前向教育部 檢舉陳明通違反學倫，教育部依程序函轉台大，台大正依照程序處理中。

昨天傳出陳明通已「請辭」台大國發所兼任教授，國發所網頁師資介紹一欄，陳明通資訊也火速被撤下。但台大隨後回應，陳明通2022學年起（今年8月）不再應聘兼課，並非辭職。

台大解釋，陳明通早已屆齡退休 ，但目前仍未辦理退休，依規定屆退十年內都能補辦退休，不會影響其退休權益。台大高層形容，陳明通是「未完成退休手續的已退休教授」，也沒有借調問題，現在身分就是國安局長。

外傳是台大主動切割？台大說，新學年開始時，台大均會詢問教師兼課意願，是陳明通婉拒新學年繼續到國發所兼課，因此不再應聘。

至於已與台大沒關係的陳明通，其學倫案還審不審？台大說，已接獲檢舉，是根據「國立台灣大學違反送審教師資格規定及學術倫理案件處理要點」，已不在職者仍適用，審定會仍會依照程序處理。

中研院院士陳培哲認為，台大必須處理陳明通的學倫問題，「這關係台大授予的學位能否得到社會的信任和認可」；教育部前部長曾志朗認為，陳明通即使不兼職也還能指導論文，在「保護學生」的立場下，台大國發所應建議並協助陳明通的學生換教授。