新聞評論／任由書僮代寫論文 明通師罪加一等

林智堅 抄襲案再爆新料，多位媒體人指稱其論文是由辦公室副主任楊玲宜「代筆」，甚至「代上課」。儘管楊玲宜否認，並旋即以「確診」為由神隱；但對照先前林智堅公布之論文發想電郵，與陳明通往來郵件均由楊玲宜代收，此事顯有跡可循。林智堅雖退選，其「政治金童」形象愈發破毀；而陳明通任由「書僮」代筆論文，則罪加一等，這絕非他「不再應聘」台大所能善了。

論文案延燒一個多月，陳明通、林智堅師生的唱和一路漏洞百出，讓民進黨 失血慘重。在林智堅「無認錯」退選後，傳出綠營「士氣大振」，並隨即鎖定國民黨副主席夏立言率團登陸訪台商，要以「反中牌」展開反攻，抹黑他赴京「聽旨」。近日，民進黨也有派系人物把矛頭指向陳明通，要求他「主動請辭」，以免成為在野黨殺球破口。但黨內也有挺他的聲音，例如立法院副院長蔡其昌即反問：「陳明通犯了什麼錯？」

民進黨要利用夏立言登陸打「反中牌」，未必能得逞。畢竟，兩岸的緊張關係，需要有溝通管道來打破不斷升高的對峙，而蔡政府顯未適切扮演此一角色。夏立言聽取台商聲音，乃至為兩岸經貿文化往來降低敵意螺旋，是藍營可以著力之處；綠營「抗中保台」的片面之詞，已被許多民眾看破手腳。事實上，裴洛西訪台攪亂一池春水，卻未幫蔡英文 保住林智堅，可見民心已變；何況，外交與政治人物的誠信也不能混為一談。

要求陳明通請辭的人，無非想為民進黨的選情止血。至於辯稱陳明通「沒有錯」的人，則顯示了民進黨無可救藥的傲慢，以為台灣民眾的是非價值已低到任綠營予取予求的標準。如果民進黨至今還不知陳明通犯了什麼錯，那就繼續為他護航到底吧！

陳明通的問題，可以分成三個面向來談。第一，他利用台大國發所長職位之便，幫政治人物「量產學位」，到了完全不顧學術品質及學術倫理的程度。僅就抄襲案看，林智堅由他人「代上課」、「代筆」，陳明通不可能不知其詳，卻還讓這篇與余正煌論文高度雷同的論文過關，這跟協助林智堅「作弊」有何兩樣？不僅如此，事發之後，他三番兩次發表長文狡詞幫林智堅辯護，混淆社會視聽。這樣的行徑，有何「為人師表」的自重和尊嚴？

第二，陳明通利用國安局長職位，要求余正煌噤聲，這非僅是濫用權力，也是在干擾真相的調查。陳明通和余正煌原是師生關係，如今則是政府體系的長官與下屬關係。陳明通曲意護航林智堅，罔顧余正煌的著作權和人格權，使他有長達一個月的時間被迫喑啞；直到找到少數黨出身的律師，余正煌才能公開為自己的形象辯護。陳明通意圖隻手遮天，隱喻蔡政府內的暗黑力量，若非異常勇敢之人，簡直難以抗拒或遁逃。

第三，陳明通身為蔡英文親信之高官，在這個事關重大的抄襲事件上，顯然隱瞞了重要事實，使蔡英文陷於誤判。蔡英文之所以一路堅決「挺堅」，除可能認定林智堅是無辜，或以為其抄襲情節並不嚴重，主要訊息均來自陳明通。如果蔡英文早知林智堅是由屬下代上課及代筆論文，她應會及早轉彎，而不致留下昏庸的印象。

從這三個層次看，陳明通除了缺乏學術忠誠，意圖嫁禍無辜，更濫用職權威逼屬下。更嚴重的是，他對事實真相的隱瞞，使蔡英文陷於誤信，從而在全民之前演出護短、包庇的離譜情節。個人失格又混淆事實，更陷元首於不義，陳明通不該辭職以謝嗎？