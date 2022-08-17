論文涉抄襲 逢甲大學受理 許淑華批綠「抓交替」

國民黨南投縣長參選人許淑華碩士論文遭民進黨 質疑抄襲，許淑華昨天在臉書 發文反擊，民進黨因林智堅 受創慘重，急於找替死鬼「抓交替」，許淑華說，她的論文如被逢甲大學判定違反學術倫理而被撤銷學位，她會坦然面對，但她的論文判定合格後，民進黨是否也應該出來道歉。

民進黨台中市長參選人蔡其昌昨回應許淑華論文事件說，標準就是一個，每一位論文被質疑的，都有能力、有條件、有機會捍衛清白，林智堅怎麼被檢驗，其他政治人物被檢驗的方式與標準都一樣，就靜待調查結果。

許淑華臉書貼文指出，感謝被撤銷學位的林智堅，她的論文承蒙蘇貞昌院長提及，民進黨中央不只一次開記者會要她公開說明。她的論文一開始就開放電子及紙本論文，很榮幸讓民進黨全體關注。民進黨受創慘重，全國選情瀕臨見底，開始找替死鬼抓交替，盡全黨之力，在學校學倫會決定之前猛力的搞臭再說。

許淑華表示，質疑她的論文，應該就依照昨日蘇院長說的，「對於各界相關的質疑，都應該有個嚴謹制度及機制，把它說明清楚，才是負責任、正確。」

根據教育部主管的「專科以上學校學術倫理案件處理原則」，以及「逢甲大學博碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」規定，她必須說明清楚，但說明的對象是逢甲大學，沒有必要向民進黨說明。

許淑華說，逢甲大學已受理她的論文案，必須在兩個月內完成，相信逢甲大學學倫會很快就會有答案。