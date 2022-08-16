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脫黨選桃園市長？前綠委鄭寶清陷兩難

台灣新聞組╱綜合16日電
民進黨桃園市長參選人「堅下鵬上」，前立委鄭寶清認為兩次提名連一點民主車尾燈都沒看到，很傷他的心。(本報資料照片)
民進黨桃園市長參選人「堅下鵬上」，前立委鄭寶清認為兩次提名連一點民主車尾燈都沒看到，很傷他的心。(本報資料照片)

民進黨桃園市長參選人「堅下鵬上」，外傳前立委鄭寶清將脫黨參選，並找前桃園農田水利會長、地方大老黃金春當總幹事。鄭寶清昨天表示，兩次提名連一點民主車尾燈都沒看到，很傷他的心，是否參選陷入兩難。他說，對民進黨有深厚感情，要離開心裡很不捨，還沒決定是否脫黨參選。

民進黨選舉幹部指出，鄭寶清脫黨參選機率不高，鄭寶清是民進黨資深黨員，若可以幫助鄭運鵬鞏固北桃的基層組織是好事一件，這考驗鄭文燦智慧。

黃金春表示，他支持桃園在地人選南北輪政傳統，早在新竹市前市長林智堅被徵召前，鄭寶清就詢問他是否能當競總主委，林智堅退選後再度詢問，「我說你如果出來，我就支持你；要不要當主委，等你確定登記再說。」

黃金春說，現在民進黨換立委鄭運鵬選市長，但鄭先前跟林智堅走太近，一直替論文辯護，「換湯不換藥，豈不是一丘之貉？鄭運鵬絕對沒林智堅好選，老百姓有這麼好騙？」桃園市長鄭文燦前幾周帶林智堅跑行程，如今怎麼跟大家改推薦鄭運鵬？「一下左、一下右，人家要怎麼相信你？對鄭文燦也失去信心了。」

鄭運鵬、鄭文燦對鄭寶清是否退黨參選均未回應。黨內人士認為，林智堅退選後，桃園之戰更難打，最近「中間偏綠」族群已逐漸不願表態，偏藍的南桃園將更難攻下，將是左右戰局的關鍵。前天是鄭運鵬宣布參選之後第一個周日，鄭沒有公開行程，被質疑後才說是「回南部看岳父母」，令選舉幹部有口難言；鄭文燦全桃園走透透，行程比參選人還多，接下來鄭文燦如何拉抬鄭運鵬，所有人都拭目以待。

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